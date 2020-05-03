Українська гімнастка і зірка «Танців з зірками-2019» Анна Різатдінова, яку називають фавориткою хореографа Влада Ями, елегантно вигнулася у спортивному вбранні

Красуня опублікувала знімок у своєму Instagram, пише Politeka.net. Анна постала у світлій маєчці, яка облягла її красиву фігуру, і маленьких шортах, завдяки яким помітні стрункі ніжки.

Спортсменка злегка відставила стегно, засвітивши ідеальні вигини. В руках вона тримала скакалку.

Гімнастка дивилася в камеру, не посміхаючись. Макіяж Анни - з акцентом на очі.

"Відчуваю до цього літа я буду готова як ніколи ☄️😅, а ви?) Які види спорту практикуєте зараз вдома?", - підписала знімок Різатдінова.

За десять хвилин пост зібрав понад 500 лайків і трохи коментарів.

"Згинання та розгинання 💪😂і дуже strong працюють м'язи обличчя 😉", "кожен день роблю вправи !", "Йога, гімнастика, зарядка💖😘😄", "Анно, ти виглядаєш чудово", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анна Різатдінова опублікувала фото, на якому позувала, лежачи на ліжку. Красуня була в чорній шовковій сорочці, яка підкреслила її красиву фігуру.

Зокрема, з-під тканини випирали груди зірки. Тонкі бретельки виглядали на плечах дуже елегантно. Також можна помітити тонку талію.

Раніше повідомлялося, що Ганна Різатдінова лежала на ліжку в чорній футболці з білими написами. Позаду неї виднівся ноутбук з включеним фільмом.

Дівчина розпустила довге пишне волосся і дивилася в камеру. На обличчі зірки виділялися лише брови, можливо, Анна без макіяжу.

Гімнастка доторкнулась рукою до підборіддя, засвітивши темний манікюр і подивилася в камеру.

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