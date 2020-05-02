Українська телезірка, ведуча проекту "Х-фактор" Дарина Трегубова показала, на скільки вона пристрасна натура

Як передає Politeka.net, 40-річна красуня опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram.

Так, Трегубова позувала в короткому платті, яке розстебнула на грудях. По всій видимості, у телеведучої був гарний настрій і вона зважилася потанцювати. При цьому всі її рухи висловлювали пристрасть, а волосся було розкуйовджене.

Користувачі мережі не пройшли повз і оцінили нові кадри телезірки.

«Шикарна фігура», «Сексі-Пекси!😍👏», «Неймовірна енергетика! Як же мені пощастило з тобою попрацювати ❤️»,«Пристрасна Даша» пишуть в мережі.

Раніше ми повідомляли, Трегубова захопила зовнішнім виглядом на вручення національної кінопремії "Золота дзиґа". На одному з фото, опублікованому в соцмережі, Дарина позує у довгій вечірній сукні тілесного кольору з численними блискітками. У вбрання дуже глибоке декольте, яке підкреслює бюст провідною. А великий бант так і приковує увагу до цієї частини тіла.

"Ех, кокоси-кокоси.🔥"; "Сукня неймовірне"; "Дашенька Ви Шикарна , Красива, Жіночна!!! Успіхів Вам та Процвітання!!! Мені дуже сподобався серіал " Пропала Наречена!" з Вами у головній ролі! Ви грали двох сестер - це Блискуче!!!"; "Казково шикарна", - не втрималися шанувальники.

Нагадаємо, що Даша Трегубова блиснула ідеальними формами на зйомках: «Які кокоси…».

Як повідомляла Politeka, Даша Трегубова без білизни влаштувала гарячу фотосесію в ліжку: пікантні кадри.