25-річна українська актриса Анна Кошмал, стала мегапопулярною після ролі Жені Ковальової в серіалі "Свати", з'явилася в красивому платті

Красуня часто публікує знімки в своєму Instagram, чим неймовірно радує своїх фанатів, передає Politeka.net. Так, на одному з останніх фото, красуня сяяла в платті, яке ідеально припало їй по фігурі.

Анна під час зйомок серіалу позувала у вбранні бежевого кольору з чорним пояском на талії, виділивши її стрункість.

Наряд мав довжину нижче коліна, через що можна було розглянути туфельки актриси - човнички на шпильці.

Хвилясте волосся Женька зі "Сватів" закинула набік. Завершив її образ макіяж з акцентом на губи.

Варто відзначити, що красуня позувала на стоянці біля мотоциклів.

В пості Анна зізналася, що вже не пам'ятає, коли останній раз бачила себе такою в дзеркалі.

"Чесно зізнатися, в домашній піжамі мені набагато комфортніше. І вигулювати щодня одні й ті ж улюблені джинси теж кайфово🧘🏼‍♀️✨ Мій карантин ставати все краще і продуктивніше, до кінця сподіваюся скласти список досягнень💪🏼 і якщо вистачить мужності, поділюся ним з вами 💁🏼‍♀️ Ну що ви там? Як воно? Як справи?😃", - написала актриса.

За півгодини пост зібрав майже 4000 лайків та багато коментарів:

"Лапочка 😍😍😍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "Краса ❤️", "Прошу мене вибачити, але я дивився на байки😍❤❤", "Дуже дуже чарівна🔥", "найкрасивіша найрозумніша і просто моя улюблена актриса❤️❤️❤️❤️😍😍😍моя любов♥️♥️♥️❤️😘😘", "Ти неймовірно красива принцеса", "Ань, привіт! У мене справи норм, як у тебе??)", "Боже, яка гарна!", "Чудова😍👏", " Від такої краси у мене сонце встало😘😘".

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