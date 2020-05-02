41-річна українська співачка Оля Полякова збентежила зовнішнім виглядом у черговому випуску шоу "Розсміши коміка"

Як передає Politeka.net, жарким кадром поділилися на одній з фан-сторінок артистки в Instagram. Так, Полякова з'явилася у відвертому вбранні: екстремально короткому платті з "пухнастою" спідничкою, мереживною талією і коротким топом, а також високих чоботях і яскраво-жовтому піджаку.

Довгонога суперблондинка розташувалася між колегою-суддею Євгеном Кошовим і ведучим Юрієм Ткачем. Судячи з виразу облич чоловіків, їй вдалося справити на них карколомний ефект. Артистку, очевидно, реакція Євгена та Юрія нітрохи не збентежила, тоді як вони явно були в шоці - "Оль, хіба так можна?"

"Сьогодні в «Розсміши коміка» виступить збірна кращих гумористів з Києва, скільки їй вдасться заробити своїм гумором на добру справу? 😇🤲🏻 Вмикайте 1+1 о 18:30! Підніміть собі настрій 😘", - йдеться у підписі до фото.

За лічені хвилини деякі фанати вже встигли прокоментувати: "Обов'язково буду дивитися. Дякую за анонс❤". А гарячий знімок зібрав понад 1 000 "лайків".

Раніше ми повідомляли, Полякова торкнулася гострого моменту в ефірі шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Співачка розкрила, як карантин вплинув на шоу-бізнес в Україні. За словами Олі, вимушене безробіття відкине шоубіз на 15 років назад.

"За спинами артистів є величезний сектор людей, які зараз страждають від безробіття. Це танцюристи, музиканти, аранжувальники, звукорежисери, музичні колективи. Ці люди залишилися без роботи. Вони будуть змушені змінити роботу, піти в кур'єри, постачальники, таксисти. Або якщо пощастить, то вони виїдуть за кордон", – емоційно заявила Полякова.

Пізніше співачка повторила свої слова в "сторіз", додавши, що переживає, в першу чергу не за себе, а за ситуацію в цілому.

Нагадаємо, що Маша Полякова налякала нездоровим виглядом, фото потрапило в мережу: «Дитя, хто тебе побив?».

А ще Politeka писала, що "Квартал 95" жорстко пройшовся по Олі Полякової, відео облетіло мережу: "Як не соромно".