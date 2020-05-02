Популярна російська актриса Христина Асмус поділилася уривком з нового серіалу «Беезумие», в якому вона знімається

Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. У ролику Асмус розмовляє з режисером нового онлайн-серіалу Олександром Молочніковим по відеозв'язку. У Асмус живіт, так як вона грає вагітну. Крім цього, у неї потекла косметика і утворилися темні кола під очима. Молочников цікавиться, коли Христина зможе народити, адже цей процес некерований. Артистка з фанатичним виглядом заявляє: «Це Стичкін некерований, а я народжу тобі, коли потрібно».

«Спочатку планувалося, що ми всі граємо самі себе, але щось пішло не так. Такого я точно ще не пробувала ні в театрі, ні в кіно. Уууух, вже чекаємо 3 серію, там такееееее)», - написала Асмус.

Вона зазначила, що сценаристи, продюсери та вся творча група проекту феноменально круті! В коментарях Христині залишили безліч коментарів до її ролику.

«Ви нереально крута команда. Чекаю 3 серію», «Круто», «Христина, ви молодильні яблучка не їсте? Вам більше 23 років не дати, відкрийте нам свій секрет», «Христина, це просто супер Бомба!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Христина Асмус поділилася фото, на якому вона ніжилася в ліжку в одній чоловічій сорочці. Красуня посміхалася, закривши очі і кокетливо приспустивши сорочку з плеча.

Нагадаємо, що заплакана Асмус влаштувала істерику після витівки з пологами у ванній, відео: "Майте совість!".

Як повідомляла Politeka, розповніла Асмус приголомшила виглядом, випнувши груди і друге підборіддя: Харламова навіть шкода.

Також Politeka писала, що безсоромна Асмус в пікантному вбранні показала, чим заманила зіркового чоловіка: «це робота».