View this post on Instagram

Изначально планировалось, что мы все играем сами себя.., но что-то пошло не так 😂 Такого я точно ещё не пробовала ни в театре, ни в кино. Уууух, уже ждём 3 серию, там такооооое )))))) 🤩🤯 Сценаристы, продюсеры и вся творческая группа, вы феноменально крутые!!!! 🎬👏🏻 Спасибо за это бееееезумное путешествие!! 🤪💥 Первые 2 серии онлайн-сериала «Беезумие» с невероятно смешными работами @d.ingeborga @mvitorgan @stychkin @maxim_matveev_ @ivernik @aglayatarasova @kislomolochniy @sasha_remizova уже на КиноПоиск HD! 🔥 Ссылка на просмотр в шапке профиля ☝🏻 Не забываем, что по промокоду BEEZOOMIE можно получить бесплатную подписку (!) на 45 дней (для новых пользователей РФ) Влкм ❤️