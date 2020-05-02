Українська виконавиця Мішель Андраде змінилася до невпізнання, показавши розкішну фігуру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

«Все буде супер», - пишуть вони.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Андраде позує в перуці блондинки і елегантній сукні, виставивши напоказ розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Перевага», «це ульот», «боже, як таку красу можна було приховувати?», - пишуть вони.

До цього ми писали, що відома українська співачка Мішель Андраде, яка працює з продюсером Потапом, порадувала шанувальників спокусливими танцями.

Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Интстаграм. Це ролик, знятий на тренуванні. Мішель одягнена в спортивний одяг і підбори, які використовують для занять. Співачка спокусливо рухається, згинається і показує у всій красі свої принади.

«Танцюльки..ааа як сумую за груповими заняттями», - підписала відео Мішель.

За день її відео подивилися понад 86 тисяч разів. В коментарях юній зірці залишили безліч компліментів.

«Смішні шортики», «Вау», «Брудні танці. Схоже на кіно, але в Україні», «Дуже хот», «Мішель ти така молодець!», «Сильно», «Мішель, ти найкраща!», «Ух, ти просто жар», «Як я довго чекала твоїх танців», «Кайф», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Мішель Андраде засвітила зайве в шкіряному плащі: "Просто космос".

Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде розкрила кофту і показала «горбки»: «Як сумую…».

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