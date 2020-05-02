Колишня наречена українського співака Віталія Козловського Раміна Есхакзай поділилася спокусливим знімком з тренування
Свіже фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Дівчина влаштувалася на підлозі в обтягуючих лосинах і тісному спортивному топі. Вона зробила селфі в дзеркало. Вся увага шанувальників була прикута до пишних грудей красуні, які чудово проглядалися через топ.
«Давайте накидаємо один одному улюблений список фільмів», - запропонувала зірка, зазначивши, що в її топ входять фільми «Платформа», «Готель Мумбаї», «Капернаум», «Непрощений» і «Текст».
За 20 хвилин пост зірки оцінили понад 1,4 тисяч разів. В коментарях шанувальники стали обговорювати фільми і хвалити фігуру Раміни.
«Красуня», «Як же сильно тебе хочу», «Подобаєшся мені. Люблю повненьких», «Гаряча», - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Раміна Есхакзай поділилася фото в домашній обстановці: з песиком на руках, а також в обіймах свого бойфренда дівчина просто сяяла від щастя. З Віталієм Козловським у дівчини не склалося, але, схоже, Раміна не натішиться відносинам з юристом Проніним. Оскільки зараз карантин, зірка мережі вирішила показати, як вона проводить час у колі близьких у своїй міській квартирі.
Нагадаємо, що Раміна Есхакзай показала себе на ліжку в тонкій маєчці: «вірус не пройде».
Як повідомляла Politeka, Раміна Есхакзай без макіяжу блиснула своєю коштовністю: "Суперова!".
Також Politeka писала, що Раміна Есхакзай похвалилася пружними формами в тісному топі: "Красуня".