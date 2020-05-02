Колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко показала розкішне тіло під час імпровізованої фотосесії
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Сам собі сфотограф», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Кумейко позує в пікантному вбранні з вирізом, демонструючи розкішне тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
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«Ох, це просто жесть, а не фотки», «це вогонь», «ось це бомби!», «вааа, найкрасивіша», «ефектна», «бомбезний», - пишуть вони.
Уточнимо, що серед зірок, які лайкнули знімки Кумейко, є і українська телеведуча Леся Нікітюк.
До цього ми писали, що українська виконавиця Анастасія Кумейко порадувала фанатів і показала, ніж її нагородила природа в одній сітці.0
«Спогади», - коротко говориться в повідомленні.
На ньому співачка позує у вбранні без штанів, демонструючи розкішні ноги в одній сітці. Як можна помітити, зірка позує на балконі в одній майці.
Звернемо увагу, що знімок є архівним – Кумейко зробила його ще в 2018 році. При цьому її шанувальники не змогли що-небудь сказати, оскільки фотографією вона поділилася в Сторіс.
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