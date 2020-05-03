Відомий російський комік, резидент Comedy Club Гарік Харламов опублікував кумедне відео

Як передає Politeka.net, зовсім недавно Гарік створив нового персонажа, пенсіонера Сергія Анатолійовича Макарова.

На цей раз, «дід Макар» з'явився в кадрі з псом, який вилизував його лисину.

Такі розваги повеселили його шанувальників, але не обійшлося і без уїдливих коментарів.

"Вміє лизати. Чия школа?", "Це любов!", "Вони зазвичай хворе місце лижуть))", "Панін так само говорив", " Він ж*пу лизав до цього", "Панін так само починав..", - писали під постом коміка.

Зазначимо, що 32-річна російська актриса Христина Асмус, яка є дружиною коміка Гаріка Харламова, приголомшила шанувальників дивним відео на якому вона народжує у ванній. На кадрах чути, як Асмус голосно кричить, сидячи у ванній. Артистка імітує домашні пологи і обіцяє поділитися досвідом з прихильницями.

За два дні ролик Асмус зібрав понад 1,1 мільйона переглядів. У коментарях почали бурхливо обговорювати вагітність Асмус, а також її поведінку у ванній.

Одні коментатори оцінили жарт зірки і посміялися над шанувальниками, які повірили в її становище. Інші стали засуджувати актрису за те, що вона взяла участь у настільки провокаційному проекті.

Нагадаємо, що зареванная Асмус влаштувала істерику після витівки з пологами у ванній, відео: "Майте совість!".

Як повідомляла Politeka, розповніла Асмус приголомшила виглядом, випнувши груди і друге підборіддя: Харламова навіть шкода.

Також Politeka писала, що безсоромна Асмус в пікантному вбранні показала, що заманила зіркового чоловіка: «це робота».