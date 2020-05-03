Відома актриса Тетяна Кравченко, зірка серіалу "Свати", показала актуальну проблему
Тетяна показала уривок культового серіалу, де Валюха прийшла до своєї кращої подруги. Жінка закрилася у себе в приватному будинку і не пускала Кравченка до себе у двір. Вона переживала, що Тетяна може бути хворий на свинячий грип і ходить без маски, а у неї кури будинку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Актуально в нинішній час", - лаконічно підписала ролик Кравченко.
Літак з іноземцями зазнав аварії: «через 12 хвилин після зльоту пілот повідомив про...», подробиці трагедії
Розкішна Кайлі Дженнер встала в непристойну позу в облягаючому вбранні: "Вау, крихітко, ти заводиш"
Скасування карантину не буде, Ляшко терміново звернувся до українців: "Ви повинні це почути"
У Пенсійному фонді звернулися до українців, суми в травні зміняться: «Гроші зможуть отримати...»
Фанати переглянули відео більше 20 тисяч разів і написали кілька коментарів:
"Як все вчасно!!", "Улюблене кіно і всі артисти!!!", "фільм що треба, от скільки дивлюся ухахатываюсь і артисти все супер", "100 балів! Неймовірний сюжет,актриси-чудові!", "Нещодавно 1000-ий раз переглянув цю серію", "Були часи)", "Щодня дивлюся по різних каналах", "Ще є момент де Юрій Анатолійович сидить за столом в масці щоб бацили не розкидати".
Раніше ми повідомляли, що Тетяна Кравченко показала уривок з улюбленого серіалу українців.
На кадрах Тетяна стоїть в майці і плаття. Поруч можна побачити інших акторів. Кравченко звернулася до колеги Людмили Артем'євої і запитала у неї, п'яна вона. Поруч ще стояв у смугастій майці Федір Добронравов, який грає чоловіка Валюхи.
Нагадаємо, окоченелая Валюха з "Сватів" вразила зовнішнім виглядом
А ще Politeka писала, що Валюха з "Сватів" вразила втомленим виглядом
Також Politeka повідомляла, що Валюха з "Сватів" показала, як вона сильно постаріла