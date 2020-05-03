Відома актриса Тетяна Кравченко, зірка серіалу "Свати", показала актуальну проблему

Тетяна показала уривок культового серіалу, де Валюха прийшла до своєї кращої подруги. Жінка закрилася у себе в приватному будинку і не пускала Кравченка до себе у двір. Вона переживала, що Тетяна може бути хворий на свинячий грип і ходить без маски, а у неї кури будинку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Актуально в нинішній час", - лаконічно підписала ролик Кравченко.

Фанати переглянули відео більше 20 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Як все вчасно!!", "Улюблене кіно і всі артисти!!!", "фільм що треба, от скільки дивлюся ухахатываюсь і артисти все супер", "100 балів! Неймовірний сюжет,актриси-чудові!", "Нещодавно 1000-ий раз переглянув цю серію", "Були часи)", "Щодня дивлюся по різних каналах", "Ще є момент де Юрій Анатолійович сидить за столом в масці щоб бацили не розкидати".

Раніше ми повідомляли, що Тетяна Кравченко показала уривок з улюбленого серіалу українців.

На кадрах Тетяна стоїть в майці і плаття. Поруч можна побачити інших акторів. Кравченко звернулася до колеги Людмили Артем'євої і запитала у неї, п'яна вона. Поруч ще стояв у смугастій майці Федір Добронравов, який грає чоловіка Валюхи.

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