Українська телезірка, ведуча проекту «Х-фактор» Дарина Трегубова полонила шанувальників чуттєвим виконанням вірша про жінку

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram знаменита блондинка прочитала вірш сучасного українського поета Сергія Локшина (Седріка) «У мене була жінка», передає Politeka.net. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

Перед глядачами на чорно-білому відео Даша постала неймовірно відкритою і тендітною. Вона з почуттям прочитала рядки знаменитого твору, в черговий раз продемонструвавши талант і вміння зачарувати публіку своєю майстерністю.

Вірш розповідає про любов автора до однієї-єдиної жінки. Він пройнятий ніжністю і ностальгією, і ці почуття Трегубова змогла передати дуже талановито:

«У мене була жінка, у кращі дні ми з нею їли родзинки і рис,

Пили чай на балконі, і наші долоні летіли синхронно вниз.

У неї було кілька білих футболок, в сумці — опіум, в серцв — дим.

І в квітні і травні мене під абайєю вона ховала від біди».

Користувачі високо отценили рівень виконання Дарини і рекомендують їй продовжувати в тому ж дусі.

«До сліз) ❤️це божественно і дуже зворушує💐🔥», «До мурашок...😍», «Ви Асадова читали? Я обшукала весь інтернет, але так і не знайшла того, хто його прочитав, як я це уявляю. Мені здається, це ваша тема. Буду слідкувати за вашою творчістю», «Шикарно!», «Спасибі, це неймовірно», – пишуть під відео.

Автор вірша, як уже говорилося вище, – Сергій Локшин. Він починав свій шлях з публікацій віршів на LiveJournal і Фейсбук, де і був помічений українською поп-групою KAZKA. Для них він написав такі суперхіти як «Свята» і «Плакала», а також більшість інших пісень для дебютного альбомк групи «КARMA».

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