Відома українська модель Леоніла Гузь, "Міс Україна 2018", показала свіжий легкий спосіб
На фото Леоніла позувала в білому боді і чорних кросівках, сидячи на колінах на траві. Образ Гузь доповнила ланцюжком на шиї і зібраним у хвіст волоссям, а також привабливим макіяжем. Погляд моделі в об'єктив камери додав особливої пікантності новому фото. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і написали кілька коментарів під публікацією:
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"Супер спека", "Неймовірно красиво", "Гарні кросівки", "Шикарно", "Ти прекрасна".
Раніше ми повідомляли, що Міс Україна-2018 Леоніла Гузь вразила шанувальників ідеальним зовнішнім виглядом у повсякденному вбранні.
«Що це за така гарна дівчинка», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Гузь позує в ідеальному чорному вбранні, що стало причиною бурхливої реакції з боку її прихильників.
Повідомлялося, що відома українська модель Леоніла Гузь показала нове спекотне фото в Instagram.
На фото Гузь позує у відвертій білій блузці, яка має велике декольте. Як можна відразу помітити, під одягом не було бюстгальтера. Леоніла залишила волосся розпущеним і прикрила ними груди. Руки вона сховала за головою. Фото вийшло досить цікавим.
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