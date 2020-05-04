Відома українська модель Леоніла Гузь, "Міс Україна 2018", показала свіжий легкий спосіб

На фото Леоніла позувала в білому боді і чорних кросівках, сидячи на колінах на траві. Образ Гузь доповнила ланцюжком на шиї і зібраним у хвіст волоссям, а також привабливим макіяжем. Погляд моделі в об'єктив камери додав особливої пікантності новому фото. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і написали кілька коментарів під публікацією:

"Супер спека", "Неймовірно красиво", "Гарні кросівки", "Шикарно", "Ти прекрасна".

Раніше ми повідомляли, що Міс Україна-2018 Леоніла Гузь вразила шанувальників ідеальним зовнішнім виглядом у повсякденному вбранні.

«Що це за така гарна дівчинка», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Гузь позує в ідеальному чорному вбранні, що стало причиною бурхливої реакції з боку її прихильників.

Повідомлялося, що відома українська модель Леоніла Гузь показала нове спекотне фото в Instagram.

На фото Гузь позує у відвертій білій блузці, яка має велике декольте. Як можна відразу помітити, під одягом не було бюстгальтера. Леоніла залишила волосся розпущеним і прикрила ними груди. Руки вона сховала за головою. Фото вийшло досить цікавим.

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