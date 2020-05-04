Известная украинская модель Леонила Гузь, "Мисс Украина 2018", показала свежий легкий образ

На фото Леонила позировала в белом боди и черных кроссовках, сидя на коленях на траве. Образ Гузь дополнила цепочкой на шее и собранными в хвост волосами, а также соблазнительным макияжем. Взгляд модели в объектив камеры добавил особой пикантности новому фото. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более трех тысяч лайков и написали несколько комментариев под публикацией:

"Супер жара", "Невероятно красиво", "Красивые кроссовки", "Шикарно", "Ты прекрасна".

Ранее мы сообщали, что Мисс Украина-2018 Леонила Гузь поразила поклонников идеальным внешним видом в повседневном наряде.

«Что это за такая хорошая девочка», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Гузь позирует в идеальном черном наряде, что стало причиной бурной реакции со стороны ее поклонников.

Сообщалось, что известная украинская модель Леонила Гузь показала новое жаркое фото в Инстаграм.

На фото Гузь позирует в откровенной белой блузке, которая имеет большое декольте. Как можно сразу заметить, под одеждой не было бюстгальтера. Леонила оставила волосы распущенными и прикрыла ними грудь. Руки она спрятала за головой. Фото получилось довольно интересным.

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