Навіть на карантині артистка намагається допомагати тим, кому важко

Українська артистка Джамала анонсувала новий виступ у прямому ефірі в компанії співачки Alyona Alyona

Про це 36-річна зірка написала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net.

Насамперед, вона висловила надію на те, що карантин через пандемію китайського вірусу скоро закінчиться, кількість хворих знизиться, і ця хвороба буде подолана.

Джамала розповіла, що, навіть сидячи на карантині, вона допомагає медикам, які стоять на передовій у боротьбі з вірусом.

«Дуже важливо пам'ятати про тих, хто зараз допомагає всій країні впоратися з цією бідою! Я вдячна вам за участь в акції @looks_of_jamala. Вона пройшла дуже успішно, ми вже передали захисні костюми для лікарів 🙏🏽», – написала вона, звертаючись до своїх прихильників.

Тепер же Джа вирішила приєднатися до благодійного марафону «Ти не один», який стартує о 21:00 на каналі «1+1» в неділю, 3 травня.

«Це буде особливий онлайн-концерт, де я просто з Києва, а @ alyona.alyona.official з Баришівки заспіваємо мій останній реліз в карантин - ваші вже улюблені «Жалі», – повідомила артистка.

Вона додала, що, завдяки марафону, можна буде підтримати і зробити пожертвування для українських медиків.

«Надихаєте😘 спасибі велике🌺🌺🌺», «Аааааа, чекаємо дуже сильно !!», «Красуні! ❤ Дуже чекаю 💐💐💐 », - пишуть у коментарях.

Як відомо, дует Джамали і Alyona Alyona виявився дуже успішним. Артистки записали разом композиції «Жалі» і «Забирай».

Раніше ми писали про те, що Джамала, яка зараз чекає на появу другої дитини, опублікувала нові знімки, на яких позувала в сукні, підкресливши свій живіт.

«Що стосується співу під час вагітності, то важко фізично, тому що ти стаєш більшою. А з точки зору техніки — діафрагма підперта весь час, і здається, що ти завжди розспівана. Але я ділюся виключно своїми відчуттями, це мій особистий досвід», – поділилася знаменитість одкровенням з шанувальниками.

Нагадаємо, Джамала вразила бездонним декольте у весільній сукні.

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