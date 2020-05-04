Настя Каменських, Даша Астаф'єва, Джамала та інші брюнетки показали свою красу

На першому фото показала себе Каменських. Настя позувала в джинсах і майці. Під нею можна помітити бюстгальтер зірки. Співачка посміхалася на фото і залишила волосся розпущеним, позуючи біля стіни, де були наклеєні білі пташки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото позувала Астаф'єва. Дівчина зняла шовкову білизну і лежала на дивані, показуючи всю себе. Руками вона прикрила груди, а ракурс був обраний таким, щоб інша пікантне місце ніхто не зміг побачити.

На наступному фото вже показала себе Джамала. Дівчина була в леопардовій одязі серед високої трави. Волосся зірка залишила розпущеним, що зробив знімок дуже цікавим і ніжним.

Ще одна чорнява красуня - Вікторія Смеюха з "Неангелів". Зірка вирішила продемонструвати свою фігуру в чорному купальнику, який дуже підійшов до кольору волосся дівчини. Співачка лежала на піску в спокусливій позі і показала всю себе.

Замикає наш парад Надія Мейхер. Українська співачка позувала у чорно-білому платті і шкіряній куртці. Образ зірка доповнила великими підборами і колготками. Дівчина посміхалася і видно, що отримувала задоволення від зйомки.

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