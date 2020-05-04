Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Срібло" порадувала шанувальників ефектним кадром

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram.

Ольга Серябкіна сфотографувалася практично голою - за довгими локонами можна помітити лише частина бюстгальтера. Це надає кадру спокусливого шарму. До того ж, співачка млосно прочинила рот, показавши чуттєві губи крупним планом.

Варто відзначити, що волосся на фотографії дуже розпатлане. Можна запропонувати, що Ольга Серябкіна зробила селфи, ледь прокинувшись. Втім, яскравий макіяж вона встигла накласти.

Шанувальники залишили виконавиці багато позитивних коментарів у соціальній мережі:

"Такі губи👍👍👍"; "Гарна😊😊😊😊😊😊😍😍😍😍😍👍👍👍👍👍"; "Хто тебе створив таку? ❤️"; "Таке відчуття що на фотографії ти гола або це просто легка кофта?"; "Ти така офігенна"; "Бомбическая❤️".

В описі Ольга Серябкіна розповіла про одну зі своїх композицій - "Спатники". За словами співачки, ця пісня стала знаковою і передає широку гаму її переживань.

"Мало хто знає, але саме ця пісня – моя перша робота, зроблена в якості самостійного артиста.

В якомусь сенсі ‘Супутники’ – це міст, який з'єднує всі мої найтепліші почуття про музику з минулого з тим, що відбувається зі мною зараз. В цьому треку моя історія становлення", - поділилася Ольга Серябкіна.

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