Відома телеведуча Анфіса Чехова показала себе в домашньому ніжному образі

На кадрах Чехова позує в смугастій сорочці і домашніх тапочках. Анфіса стояла в спальні і розповідала про постільній білизні, яку для себе обрала. Волосся у зірки в цей раз були розпущені. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Одна з найбільш частих прохань в моєму директе: «Зробіть пож. віртуальний тур по вашій квартирі! Покажіть детальніше. Хочемо розглянути!»

До карантину я якраз встигла закінчити ремонт у спальні. І ось, нарешті,зняла відео про її текстильне оформлення", - написала Чехова.

Фанати подивилися ролик майже 4 тисячі разів і написали кілька коментарів:

"Так багато текстилю! На стіні теж текстиль?", "Дуже круто вийшло", "Так багато текстилю, якість вогонь", "У вас чудовий смак", "Анфіса, бачу ви так задоволені цим текстилем, що захотілося мати щось подібне вдома!", "Так все ніжно і красиво, хочеться прямо помацати".

Раніше ми повідомляли, що 42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова поділилася пікантним знімком в ліжку.

Красуня була в білій сорочці з шовку з мереживом в районі грудей. Тонка тканина підкреслила всі вигини красуні.

Анфіса розпустила хвилясте волосся і посміхнулася, дивлячись вдалину. Поруч з телеведучою лежав її домашній улюбленець.

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