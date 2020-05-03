Українська співачка Тіна Кароль показала новий превью-кадр, зроблений спеціально до виходу нового шоу

Артистка, незважаючи на карантин і самоізоляцію з сином встигає знятися в різних проектах, встигає радувати домашніми кадрами і дивувати несподіваними фотосесіями. В цей раз нове фото, зроблене спеціально до виходу нового ефіру шоу на відомому телеканалі, в незвичайному вигляді. Співачка чимало спантеличила розфарбованим обличчям, передає Politeka.net.

На яскраво-зеленому тлі зірка стояла у світло-зеленій кофті, спущеної з плечей, і розфарбованим обличчям брудом. При цьому груди дівчини теж розфарбована.

«Трохи закулісся завтрашнього марафону. Завтра @tina_karol буде співати і закрашиваться своє зображення кадрами перемог наших лікарів, а поки ми репетируємо. Будьте завтра @1plus1_ua, важлива ваша підтримка. #лікарютинеодин», - повідомляється на сторінці колеги Тіни.

Ось що відповіли шанувальники:

«Бідна, Тіночка😂😂😂 наша улюблена❤️❤️❤️ чекаємо з нетерпінням», «Ми чекаємо Не дощ !!! ❤️😍», «Не дощ🙏🏻», «Дуже цікаво ❤️😮», «Ми чекаємо Не Дощ🙏🙏😌», «Не дощ?????😂😂😂😍», «Бідна Тіна😂😂😂», «"завтра Тіна Кароль буде співати і закрашиваться своє зображення"», «а крім Тіни хто там іще буде? А то всі новини про неї».

До цього образ Тіни чимало порадував численних фанатів Тіни. Зірка з'явилася в досить сміливому вбранні - сукня з глибоким декольте і вирізом по боках, яке ще більше підкреслило пишні форми зірки.

На фан-акаунті артистки в Instagram був представлений кадр, зроблений зіркою перед виходом в ефір останнього випуску шоу. На ньому зірка красувалася з яскравим макіяжем на обличчі, акуратними прикрасами і з улюбленою зачіскою, яку так люблять фанати:

«Плаття на намистинках ледве тримається», «Плаття для дуета саме ті,що треба😍», «А що у неї з руками?», «Нереальної краси Тинааа😻», «Неземна Королева 😍❤️👑», «У неї на руці синяк», «Бідний Дан😂😂», «Саме тааак ❤️🤤🤤», «Красуня неймовірна 😍», «Сильно гарна ❤️», – пишуть користувачі.

Нагадаємо, як виглядав Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тіна Кароль його не знає

Як повідомляла Politeka, невгамовна Кароль змусила хвилюватися Балана, в мережі не витримали

Також Politeka писала, що Кароль в червоній сукні приголомшила видом перед молодим красенем