Українська телеведуча Регіна Тодоренко після цькування зважилася на новий крик душі, знявши фільм про домашнє насильство
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Друзі! Я вирішила розібратися в проблемі і весь цей тиждень спілкувалася з провідними експертами в галузі домашнього насильства. Результатом став фільм, який допоможе позбутися від забобонів в цьому питанні і – саме головне – розповість, що робити, якщо це сталося з вами або з кимось із ваших знайомих», - йдеться в повідомленні.
Телеведуча стверджує, що кадри повинні будуть допомогти сотням тисяч жінок по всьому світу.
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«Можливо, в один день варто було втратити титули, контракти, довіра глядачів, щоб почути сотні тисяч голосів, які потребують допомоги. Якщо ви подивіться цей фільм, значить все було не дарма», - підкреслюється в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, телеведуча Регіна Тодоренко оскандалилася в мережі під час прямого ефіру з чоловіком, Владом Топаловим.
Людей дуже обурили слова подружжя про домашнє насильство. Зокрема Регіна Тодоренко сказала наступне: «А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив?».
Користувачі мережі стали писати подружжю коментарі, наполягаючи, що вони не праві і навіть переходили на образи.
У відповідь Регіна записала відео, на якому повідомила, що неправильно висловилася. А кілька годин тому зробила черговий пост, в якому вибачилася.
"Я хочу ще раз вибачитися за своє грубе, огидне висловлювання. Я проти домашнього насильства проти будь-якого насильства в цілому. Вважаю, що немає такого поняття, як «заслужити насильство», - написала Тодоренко.
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