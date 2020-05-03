Українська телеведуча Регіна Тодоренко після цькування зважилася на новий крик душі, знявши фільм про домашнє насильство

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Друзі! Я вирішила розібратися в проблемі і весь цей тиждень спілкувалася з провідними експертами в галузі домашнього насильства. Результатом став фільм, який допоможе позбутися від забобонів в цьому питанні і – саме головне – розповість, що робити, якщо це сталося з вами або з кимось із ваших знайомих», - йдеться в повідомленні.

Телеведуча стверджує, що кадри повинні будуть допомогти сотням тисяч жінок по всьому світу.

«Можливо, в один день варто було втратити титули, контракти, довіра глядачів, щоб почути сотні тисяч голосів, які потребують допомоги. Якщо ви подивіться цей фільм, значить все було не дарма», - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, телеведуча Регіна Тодоренко оскандалилася в мережі під час прямого ефіру з чоловіком, Владом Топаловим.

Людей дуже обурили слова подружжя про домашнє насильство. Зокрема Регіна Тодоренко сказала наступне: «А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив?».

Користувачі мережі стали писати подружжю коментарі, наполягаючи, що вони не праві і навіть переходили на образи.

У відповідь Регіна записала відео, на якому повідомила, що неправильно висловилася. А кілька годин тому зробила черговий пост, в якому вибачилася.

"Я хочу ще раз вибачитися за своє грубе, огидне висловлювання. Я проти домашнього насильства проти будь-якого насильства в цілому. Вважаю, що немає такого поняття, як «заслужити насильство», - написала Тодоренко.

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