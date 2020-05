View this post on Instagram

Друзья! Я решила разобраться в проблеме и всю эту неделю общалась с ведущими экспертами в области домашнего насилия. Результатом стал фильм, который поможет избавиться от предрассудков в этом вопросе и – самое главное – расскажет, что делать, если это произошло с вами или с кем-то из ваших знакомых. Фильм «А что я сделала, чтобы помочь?» вы можете найти у меня в шапке профиля. Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи. Если вы посмотрите этот фильм, значит все было не зря.🙏🏻 Ссылка в шапке профиля и сторис! @tineodna_ru @nasiliutochkanet #противдомашнегонасилия #чтосделалаячтобпомочь