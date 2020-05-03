Украинская телеведущая Регина Тодоренко после травли решилась на новый крик души, сняв фильм о домашнем насилии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Друзья! Я решила разобраться в проблеме и всю эту неделю общалась с ведущими экспертами в области домашнего насилия. Результатом стал фильм, который поможет избавиться от предрассудков в этом вопросе и – самое главное – расскажет, что делать, если это произошло с вами или с кем-то из ваших знакомых», - говорится в сообщении.

Телеведущая утверждает, что кадры должны будут помочь сотням тысяч женщин по всему миру.

регина тодоренко

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«Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи. Если вы посмотрите этот фильм, значит все было не зря», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось ранее, телеведущая Регина Тодоренко оскандалилась в сети во время прямого эфира с мужем, Владом Топаловым.

Людей очень возмутили слова супругов о домашнем насилии. В частности Регина Тодоренко сказала следующее: «А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?». 

Пользователи сети стали писать супругам комментарии, настаивая, что они не правы и даже переходили на оскорбления. 

В ответ Регина записала видео, на котором сообщила, что неправильно выразилась. А несколько часов назад сделала очередной пост, в котором извинилась. 

"Я хочу еще раз извиниться за свое грубое, отвратительное высказывание. Я против домашнего насилия и против любого насилия в целом. Считаю, что нет такого понятия, как «заслужить насилие»", - написала Тодоренко. 

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Друзья! Я решила разобраться в проблеме и всю эту неделю общалась с ведущими экспертами в области домашнего насилия. Результатом стал фильм, который поможет избавиться от предрассудков в этом вопросе и – самое главное – расскажет, что делать, если это произошло с вами или с кем-то из ваших знакомых. Фильм «А что я сделала, чтобы помочь?» вы можете найти у меня в шапке профиля. Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи. Если вы посмотрите этот фильм, значит все было не зря.🙏🏻 Ссылка в шапке профиля и сторис! @tineodna_ru @nasiliutochkanet #противдомашнегонасилия #чтосделалаячтобпомочь

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