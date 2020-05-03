Катерина Кухар, суддя з танцювального проекту «Танці з зірками», показала, кого дякує за появу дітей

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Друзі, хочу познайомити вас з однією людиною — це заслужений лікар України Семенченко Тетяна Олександрівна. (Гортайте карусель 👉🏻) Завдяки їй, її професіоналізму та безмежною самовіддачею, на світ з'явилися мої довгоочікувані дітки. Впевнена, що багато хто мої друзі і знайомі впізнають її рідне обличчя», - зазначила вона.

Крім того, стверджує Кухар, жінка є «другою мамою» для багатьох дітей.

«Тетяна Олександрівна — друга мама багатьох новонароджених в нашій країні. Скільки пологів вона взяла?! Не злічити. Працюючи часом без сну і відпочинку, з відкритою душею, вона день за днем рятує немовлят та їх мам.♥️ Професія лікаря неймовірно важка і відповідальна. Коли на своєму життєвому шляху зустрічаєш лікаря від Бога, розумієш — все буде добре. Сьогодні особливо хочеться підтримати лікарів, які опинилися на передовій, вони борються за життя пацієнтів, ризикуючи власним!» - підкреслила вона.

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