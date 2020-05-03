Скандальна російська актриса і дружина коміка Гаріка Харламова Христина Асмус вразила своїх шанувальників ефектним зізнанням на адресу подруги

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ця фотка чекала своєї години ))) Вчора був День народження у моєї падружаньки, у моєї вогненної бэйбы, у єдиного челаэчка, який може спокійно мене в басейн перекинути 💦😂 (про це окремо потім))))... У наикрутейшей @juliatopolnitskaya 💣 з якою я, нарешті і в кіно попрацювала нещодавно 🤟🏻», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Асмус позує разом з подругами, посміхаючись на камеру. Знімок лайкнув навіть чоловік української виконавиці Наташі Корольової-Тарзан.

«Талант, краса, щирість і почуття гумору просто зашкалює у вас обох!! 🔥 Нехай мир вам у відповідь також дарує свій світ і посмішки!! ✨ Обожжжаю вас, девАчки!! 💕 З Де рэээээ!!!! 🍰🎊Закидайте дівчат сердечками і привітаннями, плиаазз», - наголосила вона.

як повідомлялося раніше, популярна російська актриса Христина Асмус поділилася уривком з нового серіалу «Беезумие», в якому вона знімається.

Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. У ролику Асмус розмовляє з режисером нового онлайн-серіалу Олександром Молочниковым по відеозв'язку. У Асмус живіт, так як вона грає вагітну. Крім цього, у неї потекла косметика і утворили темні кола під очима. Молочників цікавиться, коли Христина зможе народити, адже цей процес некерований. Артистка з фанатичним виглядом заявляє: «Це Стичкін некерований, а я народжу тобі, коли потрібно».

«Спочатку планувалося, що ми всі граємо самі себе, але щось пішло не так. Такого я точно ще не пробувала ні в театрі, ні в кіно. Уууух, вже чекаємо 3 серію, там такееееее)», - написала Асмус.

Нагадаємо, що зареванная Асмус влаштувала істерику після витівки з пологами у ванній, відео: "Майте совість!".

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