Українська виконавиця Камалия, яка є дружиною мільярдера Мохаммада Захура, вразила обкладинкою для нової пісні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, співачка позує в оточенні чоловіків у крихітному міні, демонструючи розкішне тіло і бездоганні і довгі ноги. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Неймовірна», «краща», «вау, яка краса», «божественне тіло», «які ж ви гарні», «здорово! Ви молодці», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 42-річна українська співачка Камалія, дружина мільярдера Мохаммада Захура, здивувала фото і закликом допомагати медикам і літнім людям.

Зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом з 64-річним чоловіком та 7-річними доньками-близнючками.

Примітно, що на обличчях у всього сімейства - захисні маски з цікавим принтом - мультяшними посмішками.

Камалія з рідними позує на кухні, всі одягнені по-домашньому: на артистці чорна футболка з малюнком, на чоловіка біло-синій смугастий світшот, а на маленьких донечок - рожеві фартухи і райдужні футболки.

Камалія вирішила закликати до совісті українців: "Друзі, сьогодні весь світ опинився в дуже складному становищі, але, я впевнена, нам допоможе це все пережити тільки доброта!! Поряд з кожним з нас живуть люди з групи ризику, медики, воюючи на «передовий» з вірусом, нужденні. Соромлюся афішувати, але мій благодійний фонд самостійно і спільно з партнерами щодня допомагає в боротьбі з пандемією. Стати частиною цього дивного руху, допоможіть нужденному сусідові, придбайте їжу, ліки, засоби індивідуального захисту, підвезіть медичних працівників".

Нагадаємо, українська співачка показала чоловіка-мільярдера і красунь-дочок.

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