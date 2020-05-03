Такого від зірки ніхто не очікував

Українська телеведуча Оля Фреймут вразила шанувальників знімком з Парижа, де її застукали з фастфудом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

«А це я вперше прилетіла в Париж! Чому я з двома бутербродами, не можу пригадати», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що знімок Фреймут показала під час одного з своїх майстер-класів. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Олю, Вас тут не дізнатися!», «Які очі щасливі», «супер», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, телеведуча Ольга Фреймут показала, як правильно їсти суші, проте отримала хвилю невдоволення в соціальній мережі

Як відомо, знаменита телеведуча часто рассказываает користувачам мережі в Instagram, як правильно себе вести в суспільстві, роздає різні поради і ділиться різними корисними зауваженнями. Однак, далеко не завжди пости Ольги викликають позитивну реакцію серед фололверов.

В цей раз позувала жінка в домашньому вигляді без макіяжу, сидячи за столом Ольга розповіла і показала, як правильно їсти суші:

"Як правильно їсти суші з етикету, щоб вони не розвалювалися? Вмочуйте в соус не рисом, а рибою! 😉#етикетзфреймут #марафонсучаснихманер".

Нагадаємо, що Фреймут у прозорій сукні залізла на чоловіка заради ідеального фото

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