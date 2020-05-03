Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, которая является звездой сериала «Великолепный век», показала роскошный вид в одном платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, звезда сидит в одном платье на ступеньках, завораживающе смотря в камеру. Как можно заметить, актриса даже без обуви, однако это не мешает ей выглядеть великолепно. На это же обратили внимание и ее поклонники.

«Королева», «какая красивая», «роскошная», «моя любимая актриса», «огонь!», «божественно», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 36-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, ставшая мегапопулярной после роли в сериале "Великолепный век", обескуражила милым снимком.

Свежее фото звезда опубликовала в сторис на своей странице в Инстаграм. На фото красотка в экстремальном мини платье в цветах сидит на скамейке, положив одну ногу на другую. Звезда надела колготки со стрелкой, что визуально сделало ее ноги еще длиннее и стройнее. Узерли поставила ножки таким образом, что засветила часть своих бедер.

Поклонники не смогли оставить комплименты своей любимой актрисе, так как в сторис такая функция отсутствует.

Напомним, что Мерьем Узерли впечатлила роскошным образом на красной дорожке: «Королева».

А еще Politeka писала, как сегодня выглядит Мерьем Узерли и другие красотки Великолепного века: "Роксолана уже не та".

Также Politeka сообщала, что Мерьем Узерли из «Великолепного века» повторила образ Роксоланы в реальной жизни: "Настоящая Хюррем".