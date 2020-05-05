Іраксько-турецький актор Селім Байрактар, який прославився завдяки серіалу «Величне століття», неймовірно сильно змінився після закінчення зйомок

Politeka.net дізнавалася, як виглядає актор, який полюбився мільйонам, сьогодні.

44-річний актор став широко відомим після ролі євнуха Сюмбюль-ага, який був близьким другом Хюррем султан. Саме він допомагав головній героїні виходити переможцем з усіх скандалів і інтриг при палаці. Крім цього серіалу, Байрактар також засвітився в оригінальному проекті Netflix «Повстання Імперій: Османська».

Варто відзначити, що в житті Селім Байрактар сильно відрізняється від своєї екранної ролі. У нього густа борода з сивиною і яскрава зовнішність. Граючи євнуха, актор не повинен був виглядати спокусливо і зухвало, але в житті саме так він і виглядає.

В його Інстаграм дуже багато гарячих брутальних фото. Цікаво, що шанувальниці з країн СНД досі пишуть йому компліменти в коментарях, хоча серіал і закінчився багато років тому. Сам актор щасливо одружений, та відзначає, що увага прихильниць ніколи не була для нього пріоритетом.

«Який гарячий», «Красень чоловік», «Неймовірний», «Ти реально вогонь», «Супер», - пишуть шанувальники під фото артиста.

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