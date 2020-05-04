Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала незвичайні образи і розповіла про свої переживання

На фотографіях Лопес позує в білому платті в стрибках. Видно, що Джей щаслива і активно позувала перед фотографом. Знімки вийшли дуже цікавими і життєрадісними, незважаючи на тимчасові труднощі з-за карантину. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"На це час, коли так легко спуститися і подумати про всі речі, які відбуваються не так, як треба, і про те, чого у нас немає, і ми не знаємо відповідей на ці думки. Я роблю звичкою говорити про три речі, за які вдячна, як тільки відкриваю очі, а після цього вночі, коли лежу в ліжку, слух перераховую три хороших моменти, що сталися за минулий день.

Може бути що завгодно і я намагаюся помітити їх, щоб вони не були однаковими кожен день. Залишайтеся позитивними і залишайтесь у безпеці. Люблю вас і скучаю за всім вам. Скоро ми будемо разом", - написала Джей Ло.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали безліч коментарів:

"Я маю звичку це робити, таке гарне нагадування, щоб почати знову", "Це прекрасно", "Так, мамо".

Раніше ми повідомляли, що відома американська актриса та співачка Дженніфер Лопес показала свої вміння біля жердини.

На кадру Джей стояла в лосинах і топі, обіймаючи жердину. В руках у Лопес був мікрофон і вона чекала старту, після чого вразила своїм тілом біля жердини, злізла з нього і села знизу, поклавши долоню між своїх ніг. Поруч можна побачити дівчаток з підтанцьовки, які були в топах і штанях.

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