Російська співачка Лоліта Мілявська чесно розповіла про діагноз, який лікарі свого часу поставили її доньці Єві

Артистка, яка довгий час заперечувала, що у її доньки аутизм, відверто зізналася, що їй казали лікарі.

«Був випадок, коли лікар, який, крім грошей нічого не бачив у мені, прийшов до маленької дитини, яка плакала, (як з'ясувалося, боліли вуха) і сказав: «У вашої дитини відставання». Яке відставання?.. З чого раптом? Недоношеність — не є розумове відставання. І привела це журналістці в приклад, а в результаті — це все вирізається з контексту і залишається фраза «їй поставили діагноз аутизм», - розповіла Лоліта.

За її словами, раніше вона гостро реагувала на подібні новини про її доньку. Зараз же зрозуміла, що сенсу в цьому немає. Сама Лоліта зазначає, що її донька народилася недоношеною. Через це у неї така незвичайна зовнішність. Співачка зізнавалася, що спочатку дівчинці поставили діагноз синдром Дауна, але пізніше від цього діагнозу лікарі відмовилися. Відставання і незвичайна зовнішність іноді спостерігаються у недоношених дітей.

Як відомо, доньці Лоліти і Олександра Цекало 21 рік. Вона виховувалася матір'ю Лоліти. Поки співачка будувала кар'єру в Москві, її донька жила і навчалася в Києві.

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