Відома українська модель Маргарита Паша, Міс Україна 2019, посвітила своїми красотами на вулиці
На фото Маргарита сидить біля клумби в одному чорному купальнику. На Паші нічого іншого не було, навіть взуття, модель розсунула ноги і склала між ними руки. Дівчина закрила очі від задоволення і підняла голову до сонця. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Як думаєте, знову поправитися?", - написала Маргарита Паша під фото і запропонувала два варіанти відповіді.
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Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки публікації. Все із-за того, що модель викинула знімок в сторіс Инстаграма, де таких функцій немає.
Раніше ми повідомляли, що відома українська модель Маргарита Паша показала новий пляжний образ.
На фото Паша лягла на дерев'яному причалі в червоному купальнику. Волосся у Маргарити були розпущені і звисали. Одну ногу модель трохи підняла для більш граціозного фото. На тлі можна побачити море, яхту і гидроскутер.
Повідомлялося, що відома українська модель Маргарита Паша показала гарячий кадр в Instagram.
На фото Паша позує в шкіряних штанях і піджаку, під яким нічого немає. Маргарита відкрила його руками, щоб посвітити своїми грудьми. Ширінка на штанах у неї теж була розстебнутій. Модель вирішила залишити волосся зібране у хвіст, а на тлі можна побачити білу стіну.
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