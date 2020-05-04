Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала своє тіло в новому образі

На фото Нікітіна позує в чорному мініатюрному плаття і довгих рукавицях. Образ Катерина доповнила боа пір'я, яку тримала в руках. Фотографія вийшла досить цікавою, а завдяки короткій сукні - спокусливою, так як добре видно п'яту точку у ньому. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Gatsby party

Було

Було красиво

Було атмосферненько", - написала Нікітіна.

Фанати поставили понад 700 лайків і написали кілька коментарів:

"Ти що, крейзі?", "Красуня", "Мафія зі 100% зануренням".

Раніше ми повідомляли, що відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала незвичайні кадри.

На кадрах Нікітіна стоїть у чорному топіку і посміхається на камеру. І є чого, адже з топа визирає білий хом'як. Він лазив між грудьми, а в цей час Катерина сміялася, знімала і питала, чи зручно йому. Відео вийшло досить кумедним.

Повідомлялося, що зірка "Квартал 95" Катерина Нікітіна здивувала шанувальників своєю спортивною формою.

Катерина показала користувачам свій ідеальний шпагат. Та не просто так, а догори ногами, стоячи на руках. У такій позі можна у всіх деталях розглянути спокусливі форми Нікітіної, особливо п'яту точку, яку вигідно підкреслили спортивні шорти.

Нагадаємо, зірка "Квартал 95" в короткому топі засвітила родимку на пікантному місці

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