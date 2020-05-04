Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", розбурхує шанувальників не лише творчістю, але й відвертими знімками
Фанати артистки створили сторінку в Instagram, присвячену кумиру, пише Politeka.net. На цей раз шанувальники опублікували знімок Ольги, де вона позує на природі.
Зірка з'явилася в рожевому прозорому топі, крізь, який було видно купальник артистки. Також зірка позувала в плавках-бікіні.
Оля з'явилася, стоячи спиною до фотографа. Красуня обернулася до камери і посміхнулася. Можна було помітити, що її пухкі губи підкреслені рожевим, а очі - темними тінями.
"Іноді подивившись чиєсь інтерв'ю або ефір, людина починає сильно імпонувати і стає навіть у чимось прикладом) у вас було таке? Якщо так, то з ким?", - підписали фото автори посту.
Новий курс валют, рекордні ціни і придушення бунту – головне за ніч
Молодша сестра Кардашьян втерла ніс фігуристій родичці: "Новий стандарт!"
Військову техніку і Нацгвардію ввели в Черкаси, бунт буде пригнічений: кадри подій
Крах курсу долара, нові правила банків і бунт під вікнами Зеленського, — головне за ніч
За 11 годин пост зібрав понад 2000 лайків та багато коментарів.
"Красотулечка👏👏👏❤️❤️❤️", "Оля приклад для мене !!!", "З морськими зайцями", "Було звичайно. Ти молодчинка! І ти в чомусь, свого роду, приклад. Радує те, що наслідувати тебе безглуздо... :)", Чарівна", "Так,Влад Дьомін,наприклад", "Мило. Дуже красива Ольга", "Ти незвичайна 🔥👌", "Ухх яка😻", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Ольга Серябкіна постала в чорній облягаючій маєчці, яка підкреслила її пишні принади.
Ольга сперлася на руку і дивилася в камеру майже чорними очима. При цьому красуня виглядала сумно.
"«Вже занадто пізно, Він там, де серйозно, А ти шукаєш привід, але він не прийде. Він не прийде, Він не прийде. Сама ж знаєш, він не прийде» 🎶", - написали автори посту.
Нагадаємо, экс-солістка "Серебро" блиснула вигинами в пікантних позах: "Просто бомба!"
Як повідомляла Politeka, экс-солістка "Серебро" в одному купальнику показала, чим спокушає чоловіків: "Жарко тобі"
Також Politeka писала, що напівгола екс-солістка "Серебро" Серябкіна подратувала фанатів: "Яка ж Оля ти..."