Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", розбурхує шанувальників не лише творчістю, але й відвертими знімками

Фанати артистки створили сторінку в Instagram, присвячену кумиру, пише Politeka.net. На цей раз шанувальники опублікували знімок Ольги, де вона позує на природі.

Зірка з'явилася в рожевому прозорому топі, крізь, який було видно купальник артистки. Також зірка позувала в плавках-бікіні.

Оля з'явилася, стоячи спиною до фотографа. Красуня обернулася до камери і посміхнулася. Можна було помітити, що її пухкі губи підкреслені рожевим, а очі - темними тінями.

"Іноді подивившись чиєсь інтерв'ю або ефір, людина починає сильно імпонувати і стає навіть у чимось прикладом) у вас було таке? Якщо так, то з ким?", - підписали фото автори посту.

За 11 годин пост зібрав понад 2000 лайків та багато коментарів.

"Красотулечка👏👏👏❤️❤️❤️", "Оля приклад для мене !!!", "З морськими зайцями", "Було звичайно. Ти молодчинка! І ти в чомусь, свого роду, приклад. Радує те, що наслідувати тебе безглуздо... :)", Чарівна", "Так,Влад Дьомін,наприклад", "Мило. Дуже красива Ольга", "Ти незвичайна 🔥👌", "Ухх яка😻", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Серябкіна постала в чорній облягаючій маєчці, яка підкреслила її пишні принади.

Ольга сперлася на руку і дивилася в камеру майже чорними очима. При цьому красуня виглядала сумно.

"«Вже занадто пізно, Він там, де серйозно, А ти шукаєш привід, але він не прийде. Він не прийде, Він не прийде. Сама ж знаєш, він не прийде» 🎶", - написали автори посту.

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