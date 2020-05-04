44-річна українська співачка Наталя Могилевська нарвалася на шквал критики в мережі

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram відеокліп на хіт "Відірватися від землі" у новій джазової інтерпретації (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Наталія з'явилася в довгому білому платті з блискітками і майже до непристойності високим розрізом і величезним декольте. Доповнив лук піджак соковитого малинового відтінку.

Могилевська активно рухалася під музику, задираючи поділ, виляючи стегнами і трясучи грудьми перед камерою.

"Це не випадковий експеримент, а перший сингл з майбутнього Lounge edition альбому «Любов - це велика сила», вихід якого запланований в цьому місяці. Саме режим самоізоляції на карантині став для мене переосмисленням себе і своєї творчості. 24 години я займалася творчістю. Такою мене ще не бачили ніколи", - поділилася артистка у підписі до відео.

Шанувальники по-різному поставилися до образу і пісні Наталії. Незважаючи на десятки тисяч "лайків", багато хто відзначив в коментарях, що на цей раз у неї був невдалий макіяж.

"Це справжній подарунок для всіх меломанів і шанувальників😍❤️❤️❤️ Ми дорослішаємо і інстинктивно тягнемося до якісної і дуже красивої музики - джазу, класики і навіть опері"

"Круто дуже сильно!!!"

"Це був для нас великий сюрприз😸🎉 .Ну просто "балдеж"🔥❤️🔥.А яка мелодія мммммм просто "балдежная"😻😻😻❤️❤️❤️.Наталія ви як завжди перевершили наші очікування💋"

"голос бомба. але макіяж і одяг залишають бажати кращого😒"

"Наталі! Чудова, стильна, шикарна!!! Але... маленьке «але» - тіні - не Ваше🤔"

"З макіяжем сьогодні не склалося 🙄, а пісня просто супер👍"

"Наташа, що за засмага?"

Раніше ми повідомляли, Могилевська збентежила фото, застигнувши в обіймах з молодим красенем. Судячи з усього, її сфотографували під час спекотного танцю.

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