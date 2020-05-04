44-річна українська співачка Наталя Могилевська нарвалася на шквал критики в мережі
Як передає Politeka.net, артистка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram відеокліп на хіт "Відірватися від землі" у новій джазової інтерпретації (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Наталія з'явилася в довгому білому платті з блискітками і майже до непристойності високим розрізом і величезним декольте. Доповнив лук піджак соковитого малинового відтінку.
Могилевська активно рухалася під музику, задираючи поділ, виляючи стегнами і трясучи грудьми перед камерою.
"Це не випадковий експеримент, а перший сингл з майбутнього Lounge edition альбому «Любов - це велика сила», вихід якого запланований в цьому місяці. Саме режим самоізоляції на карантині став для мене переосмисленням себе і своєї творчості. 24 години я займалася творчістю. Такою мене ще не бачили ніколи", - поділилася артистка у підписі до відео.
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Шанувальники по-різному поставилися до образу і пісні Наталії. Незважаючи на десятки тисяч "лайків", багато хто відзначив в коментарях, що на цей раз у неї був невдалий макіяж.
"Це справжній подарунок для всіх меломанів і шанувальників😍❤️❤️❤️ Ми дорослішаємо і інстинктивно тягнемося до якісної і дуже красивої музики - джазу, класики і навіть опері"
"Круто дуже сильно!!!"
"Це був для нас великий сюрприз😸🎉 .Ну просто "балдеж"🔥❤️🔥.А яка мелодія мммммм просто "балдежная"😻😻😻❤️❤️❤️.Наталія ви як завжди перевершили наші очікування💋"
"голос бомба. але макіяж і одяг залишають бажати кращого😒"
"Наталі! Чудова, стильна, шикарна!!! Але... маленьке «але» - тіні - не Ваше🤔"
"З макіяжем сьогодні не склалося 🙄, а пісня просто супер👍"
"Наташа, що за засмага?"
Раніше ми повідомляли, Могилевська збентежила фото, застигнувши в обіймах з молодим красенем. Судячи з усього, її сфотографували під час спекотного танцю.
Нагадаємо, безсоромна Могилевська присвятила гордістю в бездонному декольте
А ще Politeka повідомляла, що Могилевська завела нового чоловіка і несподівано заговорила про особисте