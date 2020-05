View this post on Instagram

Сьогодні ввечері на телеканалі "1+1" і на моєму каналі YouTube в рамках музичного марафону домашніх виступів артистів «Ти не один» відбулася прем'єра легендарного хіта "Відірватись від землі" в новій джазовій інтерпретації. Це не випадковий експеримент, а перший сингл з майбутнього Lounge edition альбому «Любов — то велика сила», вихід якого запланований в цьому місяці. Саме режим самоізоляції на карантині став для мене переосмисленням себе і своєї творчості. 24 години я займалася творчістю. Такою мене ще не бачили ніколи. Я приготувала нових пісень, нових образів, подивилася на свої старі пісні по іншому. Світ змінюється, і карантин змусив мене переосмислити творчість і життя в цілому. Цей альбом — суцільна насолода для душі. До нього я готую , зокрема грандіозний арт-проєкт, креативним продюсером якого став режисер Герман Ненов. Нова я, нова команда, нові fashion образи. Мріяти, планувати і готувати щось нове - це найкращій засіб подолати кризу. Я дуже вдячна Вадиму Лісиці за те що запропонував мені записати його саме таким. Цей альбом найкраще наше враження від багаторічної співпраці. Хочу подякувати всім, хто приймав участь в благодійному марафоні на підтримку лікарів та в створенні цього номеру! Дуже вдяча неймовірно талановитій Ладі Косинець @ladakasynets , також Антону Пильноватих @anton_pilnovatykh та танцівникам, які відгукнулися, зокрема відомому учаснику проекту "Танці з зірками" Віталію Загоруйко @zagoruikovitalii. #могилевская #натальямогилевская #легендаалексеевна #відірватисьвідземлі #loungeedition #музыкальныймарафон #тинеодин