44-річна українська співачка Наталя Могилевська нарвалася на шквал критики в мережі

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram відеокліп на хіт "Відірватися від землі" у новій джазової інтерпретації (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Наталія з'явилася в довгому білому платті з блискітками і майже до непристойності високим розрізом і величезним декольте. Доповнив лук піджак соковитого малинового відтінку. 

Могилевська активно рухалася під музику, задираючи поділ, виляючи стегнами і трясучи грудьми перед камерою.

"Це не випадковий експеримент, а перший сингл з майбутнього Lounge edition альбому «Любов - це велика сила», вихід якого запланований в цьому місяці. Саме режим самоізоляції на карантині став для мене переосмисленням себе і своєї творчості. 24 години я займалася творчістю. Такою мене ще не бачили ніколи", - поділилася артистка у підписі до відео.

Популярні новини зараз

Кухар з "Танців з зірками" вперше показала другу маму своїх дітей: "Багато хто впізнає її обличчя"

Індексації не буде, без доплат залишилися мільйони пенсіонерів: що потрібно знати і кому не пощастило

Розгнівані українці штурмують дім Зеленського, президент з дружиною зачаїлися: кадри з місця

Розкішна Кайлі Дженнер встала в непристойну позу в облягаючому вбранні: "Вау, крихітко, ти заводиш"
Показати ще

Шанувальники по-різному поставилися до образу і пісні Наталії. Незважаючи на десятки тисяч "лайків", багато хто відзначив в коментарях, що на цей раз у неї був невдалий макіяж.

"Це справжній подарунок для всіх меломанів і шанувальників😍❤️❤️❤️ Ми дорослішаємо і інстинктивно тягнемося до якісної і дуже красивої музики - джазу, класики і навіть опері"

"Круто дуже сильно!!!"

"Це був для нас великий сюрприз😸🎉 .Ну просто "балдеж"🔥❤️🔥.А яка мелодія мммммм просто "балдежная"😻😻😻❤️❤️❤️.Наталія ви як завжди перевершили наші очікування💋"

"голос бомба. але макіяж і одяг залишають бажати кращого😒"

"Наталі! Чудова, стильна, шикарна!!! Але... маленьке «але» - тіні - не Ваше🤔"

"З макіяжем сьогодні не склалося 🙄, а пісня просто супер👍"

"Наташа, що за засмага?"

View this post on Instagram

Сьогодні ввечері на телеканалі "1+1" і на моєму каналі YouTube в рамках музичного марафону домашніх виступів артистів «Ти не один» відбулася прем'єра легендарного хіта "Відірватись від землі" в новій джазовій інтерпретації. Це не випадковий експеримент, а перший сингл з майбутнього Lounge edition альбому «Любов — то велика сила», вихід якого запланований в цьому місяці. Саме режим самоізоляції на карантині став для мене переосмисленням себе і своєї творчості. 24 години я займалася творчістю. Такою мене ще не бачили ніколи. Я приготувала нових пісень, нових образів, подивилася на свої старі пісні по іншому. Світ змінюється, і карантин змусив мене переосмислити творчість і життя в цілому. Цей альбом — суцільна насолода для душі. До нього я готую , зокрема грандіозний арт-проєкт, креативним продюсером якого став режисер Герман Ненов. Нова я, нова команда, нові fashion образи. Мріяти, планувати і готувати щось нове - це найкращій засіб подолати кризу. Я дуже вдячна Вадиму Лісиці за те що запропонував мені записати його саме таким. Цей альбом найкраще наше враження від багаторічної співпраці. Хочу подякувати всім, хто приймав участь в благодійному марафоні на підтримку лікарів та в створенні цього номеру! Дуже вдяча неймовірно талановитій Ладі Косинець @ladakasynets , також Антону Пильноватих @anton_pilnovatykh та танцівникам, які відгукнулися, зокрема відомому учаснику проекту "Танці з зірками" Віталію Загоруйко @zagoruikovitalii. #могилевская #натальямогилевская #легендаалексеевна #відірватисьвідземлі #loungeedition #музыкальныймарафон #тинеодин

A post shared by Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) on

Раніше ми повідомляли, Могилевська збентежила фото, застигнувши в обіймах з молодим красенем. Судячи з усього, її сфотографували під час спекотного танцю.

Нагадаємо, безсоромна Могилевська присвятила гордістю в бездонному декольте

А ще Politeka повідомляла, що Могилевська завела нового чоловіка і несподівано заговорила про особисте