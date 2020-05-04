Відомий танцюрист і бодібілдер Сергій Глушко (Тарзан), чоловік Наташі Корольової, показав цікаве спільне фото з дружиною

На фото Тарзан обняв Наталку, яка була в чорній сукні і в щось замотана. Королева закрила очі від задоволення, а Сергій схилив голову над плечем співачки. Фотографія вийшла досить ніжною і цікавою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 400 лайків і написали кілька коментарів, в яких хвалили пару і висловлювали свою любов смайликами.

Раніше ми повідомляли, що 50-річний російський бодібілдер і танцюрист Тарзан, чоловік співачки Наташі Корольової, насмішив мережу новим відео.

Тарзан з родиною вийшов на свіже повітря, благо, приватний будинок дозволяє гуляти у себе на задньому дворі. Танцюрист позував на лежаку у чорному спортивному костюмі, натягнувши на очі червону кепку. Грала музика, і Сергій пустотливо підтанцьовував ногами, піднімаючи їх, схрещуючи і розставляючи. Поруч було чути, як хтось щось ріже, і трохи видно жіночий лікоть - швидше за все Наташі.

Повідомлялося, що відомий російський бодібілдер і танцюрист Тарзан порадував шанувальників гарячими знімками.

На одному з кадрів бодібілдер, стоячи на сцені обняв дружину за талію.

При цьому шоумен був в одних білих стрінгах, вихваляючись шикарною фігурою, а точніше кубиками преса.

Нагадаємо, Наташа Корольова отожгла з сином після самогонки Тарзана

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