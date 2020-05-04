32-річна російська актриса Крістіна Асмус, дружина коміка Гаріка Харламова, порадувала шанувальників новим зухвалим фото

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в яскравому образі. Крістіна причепурилася в обтягуюче вбрання чорного кольору та посвітила худими плічками й ніжними вигинами.

Асмус зробила селфі крупним планом, склавши губи "качечкою" та нахиливши голову вбік. "Бісики" в її очах видають пустотливий настрій.

Трохи макіяжу з чорними стрілками, а також красиво укладене волосся доповнили лук актриси.

"Закінчиться самоізоляція, підемо на роботу і адже все одно через деякий час будемо нудити як втомилися, дайте вихідний, а краще три )))) 😅🙄", - підписала знімок Крістіна.

За лічені хвилини тисячі фанатів встигли поставити "сердечка", а також залишити безліч коментарів з компліментами.

"Красуня👍👍👍💐"

"Красуня👍 з такою стрижкою🔥🔥🔥"

"Ви прекрасні 😉👏"

"Яка симпотяшка 😛😛😻"

"Чортиця!"

"100% так і буде. А взагалі скільки людині не дай, їй все мало..... скільки часу нам дали, щоб подумати і осмислити, що все що зараз відбувається не просто так"

Раніше ми повідомляли, Крістіна показала в мережі, як розважається з подругами.

"Ця фотка чекала своєї години ))) Вчора був День народження у моєї падружаньки, у моєї вогненної бэйби, у єдиного челаечка, який може спокійно мене в басейн перекинути 💦😂", - поділилася Асмус, яка виділялася на фото, завдяки своєму червоному вбранню, тоді як подружки були в одязі білого та бежевого відтінків.

Нагадаємо, що зареванная Асмус влаштувала істерику після витівки з пологами у ванній, відео: "Майте совість!".

Як повідомляла Politeka, розповніла Асмус приголомшила виглядом, випнувши груди і друге підборіддя: Харламова навіть шкода.