Нова коханка телеведучого і шоумена Володимира Остапчука показала сонячний кадр, здивувавши шанувальників
Після того, як стало відомо, з ким вже досить тривалий час знаходиться у відносинах молодий артист, популярність дівчини різко зросла. Як виявилося, обраниця Володимира Остапчука є активним користувачем мережі, щодня поповнює профіль соціальній мережі Instagram новими фото та відеоматеріалами, пише Politeka.net.
На новому кадрі Христина, а саме так звуть нову кохану Володимира, показала себяв джинсовому костюмі - світлих рваних штанях і такого ж відтінку джинсовке. Образ вигідно підкреслив худу фігуру знаменитості та її світлу шкіру. На представленому фото Крістіна привітно посміхається.
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«Які були круті вихідні!🌸 🌈Я наповнена щастям! 🌱Моє тіло і душа в повній гармонії! Фото заряджена на позитив, ділюся з вами їм! Всім гарного дня і добра! 💙#madamnotary #happyday #love #energy», - написала Крістіна під постом.
Фанати не залишилися осторонь:
«Спасибі😊 Ви дуже гарна! 😍», «Заряжаєте на позитив🌸», «аж розцвіла, як весна», «Виглядаєш супер».
Зазначимо, нещодавно Остапчук представив ролик, в якому ліг на підлогу і закинув собі на плечі стрункі ноги коханої. Замість позитивних коментарів артист очікувано потрапив під гнів мережі.
Після декількох сотень гнівних слів на свою адресу, Остапчук все ж виріши прокоментувати ситуацію, вперше після розлучення і початку нових відносин. За словами молодого чоловіка, він просто змушений (хоч особисте життя й особисте) дати офіційну відповідь.
«З колишньою дружиною ми розійшлися і живемо окремо з кінця серпня 2019 року. Це 8 місяців тому. Це було абсолютно усвідомлене і обдумане рішення», – написав Володимир, відзначаючи, що шлюборозлучний процес тривав досить довго, тому що так передбачено законодавством, коли є діти.
Рішення суду про розлучення було прийнято 6 березня 2020 і обидві сторони були з ним згодні, не подаючи апеляцій.
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