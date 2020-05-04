Відома українська співачка Еліна Мбані, яка виступає в шоу «Жіночий квартал» і «Квартал 95», поділилася спокусливим знімком у сукні

Серію фотографій красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото Еліна вляглася на підлозі в розкішному платті і дивилася в кадр. Її кучеряве волосся було розпущене, вона рукою притримує його, щоб відкрити обличчя. Красуня демонструє на камеру свої худі стрункі ніжки і красиві плечі. На одному з фото Мбані виглядає дуже спокусливо.

«Я та моє улюблене плаття», - підписала знімок зірка.

Варто відзначити, що Еліна на даний момент не найвідоміша дівчина «Жіночого кварталу». Вона входить у вокальний квартет, але її затьмарюють Марта Адамчук і Віра Кекелія. В Інстаграм у дівчини трохи більше 5 тисяч підписників. Її фото збирають по 300-600 лайків. Незважаючи на це, зірка не зневіряється і сподівається стати відомою. До речі, до «Квартал 95» красуня брала участь в «Х-факторі», «Голосі країни» і «Лізі сміху».

Раніше ми писали, що Еліна поділилася домашнім фото, на якому позувала в білих тапках і джинсах. Образ вона доповнила простою кофтинкою, а в руках тримала чашку чаю.

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