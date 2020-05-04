Відома актриса Анна Кошмал, зірка "Сватів", показала домашній наряд

На фото Ганна сидить за столом в топі і сорочці, а на голові можна побачити рушник, швидше за все, актриса тільки з душу. Кошмал посміхалася на камеру, а в руках тримала мобільний телефон. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вихідний день", - лаконічно підписала фотографію зірка.

Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки. Все із-за того, що Ганна опублікувала знімки в сторіс Инстаграма, де таких функцій немає.

Раніше ми повідомляли, що 25-річна українська актриса Анна Кошмал, стала мегапопулярною після ролі Жені Ковальової в серіалі "Свати", з'явилася в красивому платті.

Анна під час зйомок серіалу позувала у вбранні бежевого кольору з чорним пояском на талії, виділивши її стрункість.

Наряд мав довжину нижче коліна, з-за чого можна було розглянути туфельки актриси - човники на шпильці.

Повідомлялося, що українська актриса Анна Кошмал, яка прославилася роллю Женьки-підлітка в серіалі "Свати", показала себе у всій красі.

Актриса позує напівсидячи, вигнувши елегантно вигнувши спину. Вона сильно спустила білу сорочку, показавши топ, який нагадує корсет. На ногах зірки "Сватів" надіті світлі штани. Волосся дівчини струменіють на плече. Вона млосно дивиться вдалину, демонструючи чарівний погляд.

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