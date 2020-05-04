26-річна Алла Добкіна, дочка скандального політика Михайла Добкіна, здивувала літнім образом
Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала в "сторіз" в Instagram фото, на якому позує в машині. Алла похвалилася стрункою фігурою в коротких шортиках і майці білого кольору. При цьому важко не помітити її "осину" талію, а зоною декольте можна милуватися вічно.
З мінімумом косметики, Добкіна крупним планом зняла обличчя, склавши губи "качечкою". Розпалена дівчина кинула зухвалий погляд в камеру.
На фото вона пояснила несподіваний літній лук, вказавши температуру повітря - + 22 градуси, а, значить, уже майже літо і настає час для позбавлення від важкого одягу та вітання образів "міні".
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Раніше ми повідомляли, Добкіна понастальгувала в соцмережі, виставивши фото, де вона в червоному купальнику. Красуня позувала на яхті, сівши на бортик і спокусливо вигнувши спинку. Дівчина дивилася кудись у далечінь, прикрившись рукою від спекотного сонця.
"Так, зараз би до моря...", - підписала знімок Алла. Її стрункі ніжки і апетитний бюст нікого не можуть залишити байдужим.
Також ми розповідали, як Добкіна показала образ фатальної красуні. Яскравий макіяж, ідеальна укладка, чорний стильний наряд, а головне зухвалий погляд зробили свою справу - Алла не на жарт приголомшила шанувальників.
"Вау, яка красуня", "А очі то татові", "Супер, дуже красиво", "Леді-вамп", "Фатальна красуня, але прибавили собі трохи віку з таким макіяжем, моя думка, не ображайтеся", "Ого, я піднімаю руки!", - коментували користувачі в мережі.
Нагадаємо, що зухвала дочка Добкіна похвалилася "хижої" обновкою: "Голлівуд відпочиває".
Як повідомляла Politeka, онук Добкіна вразив змінами у зовнішності, мама не стрималася: "Зовсім інший".
Також Politeka писала, що Алла Добкіна виставила напоказ всю свою розкіш: "Божество!".