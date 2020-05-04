Знаменита українська суперблондинка Оля Полякова влаштувала бурхливий вечір зі Славою Камінською, спантеличивши витівкою
Зірка вирішила залишитися разом з родиною в заміському будинку під час карантину. Цього разу вона показала, як знову влаштувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram прямий ефір. Так, разом з солісткою "НеАнглелов" зірка вирішила обговорити чимало цікавого і заодно здивувати своїм видом, повідомляє Politeka.
Співачка, як відомо, вже кілька тижнів влаштовує гру "Правда чи дія" у прямому ефірі в Instagram. У минулому ефірі з Никитюк Оля також видала чимало цікавого.
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«ПРАВДА ЧИ ДІЮ» зі Славою Камінської 🔞 [Частина 2] Посекретничали зі Славою @babaslavka про пластичних хирургах, зіркової хвороби, відкрили «виворіт» сімейного життя. Залишилися гарні, але правду один у одного вибили 💃 #оляполякова #славакаминская», - написала Полякова.
Ось що відповіли користувачі мережі:
«Ви, дівчатка суперові, вогонь», «Гарні дівчата! Трудяги! Олю само собою люблю дуже. У Слави голос, звичайно, дуже цікавий. Вона не замислювалася над сольною кар'єрою?», «Отримала масу задоволення🙂», «Ой, такого кайфу від відео, я вже давно не отримувала 😆😆😆. Спасибі вам, дівчата», « 🤣🤣🤣🤣🤣Слава була жорстока!!!», «Нудно».
До цього зірка з донькою вирішила позайматися самостійно, періодично включаючи прямий ефір людей, які тренуються разом з Олею.
У ході ефіру Оля дуже детально розповіла, як правильно виконувати ту чи іншу вправу. Тому комплекс можна сміливо повторити вдома. Для наочності зірка навіть потренувалася з пляшками, попросивши дочка, принести пляшки поважче.
Схоже, українська співачка намагається всіляко урізноманітнити свої тренування. Маша також повторює за мамою, тому тренується разом з нею, незважаючи на те, що дається їй це схоже дуже нелегко.
Нагадаємо, що Оля Полякова міні-сукня виставила напоказ свою головну гордість
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