24-річна українська співачка Аліна Гросу збентежила кадрами з маленькою дитиною

Як передає Politeka.net, артистка поділилася архівним відео, зробленим з різних часових шматків, на якому постала разом зі своїм дворічним братом Михайлом (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Спочатку дівчина обіймає і грається з братиком, коли він був ще зовсім крихіткою, потім в кадрі з'являється вже підрослий хлопчик. Аліна зняла на камеру його витівки і теплі сімейні моменти.

Як відомо, артистка сама нещодавно зізналася, що знаходиться в положенні. Тому останнім часом її хвилюють питання сім'ї та виховання дітей. На цей раз Гросу торкнулася гострого моменту, пов'язаного з карантином.

"Я, безумовно, розумію всю важливість самоізоляції, але є одне велике АЛЕ(!) Багато сімей роз'єднані країнами, містами, кордонами......ні зустрічатися, ні бачитися зараз не можуть...і хоч я виставила своє щасливе сімейне відео..пост буде не про мене, не про нас... і він буде сумним... Жахливіше за все, зараз, у кількох знайомих померли близькі родичі (не від вірусу!!!) (у когось син, у когось дядько, у когось Мама), які проживали за кордоном.... і люди навіть попрощатися не змогли... все це дуже сумно....і жахливо... режим є режим, але коли горе приходить в чиюсь родину - самоізоляція, яка повинна нас захищати, стає пеклом", - поділилася Аліна своїми думками.

Менше, ніж за півгодини, шанувальники встигли висловити свою прихильність більше 5 000 "лайків". В коментарях люди погоджуються з Гросу.

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