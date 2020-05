View this post on Instagram

Всем привет!!! Я безусловно понимаю всю важность самоизоляции, но есть одно большое НО(!) Многие семьи разъединенные странами, городами, границами......ни встречаться, ни видеться сейчас не могут...и хоть я выставила своё семейное счастливое видео..пост будет не обо мне, не о нас... и он будет грустным... Ужасней всего, сейчас, у нескольких знакомых умерли близкие родственники (не от вируса!!!) (у кого-то сын, у кого-то дядя, у кого-то Мама), которые проживали за границей.... и люди даже попрощаться не смогли... всё это безумно печально....и ужасно... режим - есть режим, но когда горе приходит в чью-то семью - самоизоляция, которая должна нас защищать, становится адом.. А как вы к этому относитесь? Должны ли сниматься какие-то запреты/рамки в экстренных ситуациях?