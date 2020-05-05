"І як після такого спати?"

41-річна російська співачка Альбіна Джанабаєва, дружина артиста Валерія Меладзе, здивувала відвертим фото

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram архівний знімок, в якому постала в досить спокусливому образі. Босонога Альбіна позувала в довгій чорній сукні, родзинкою якої, безумовно, стала принадна зона декольте. Глибокий виріз, від якого перехоплює подих, відкрив прекрасний вид на ніжні вигини красуні.

Джанабаєва зібрала волосся назад і зухвало задерла голову. При цьому на її обличчі грала пустотлива усмішка. Співачка позувала у коридорі готелю, ефектно поставивши ногу на візок носія - "Меладзе бачив?"

Менш, ніж за добу, пост зібрав понад 4 000 "лайків", а також безліч компліментів в коментарях.

"Неймовірна жінка! Я Вами захоплююся 😍😍😍"

"І як після такого йти спати?😍🔥🔥🔥Ви шикарна❤️"

"Wooow, яке фото😻😻😻 Чомусь відчувається атмосфера якогось американського серіалу😂❤️"

"мені терміново потрібен кисень. Терміновооо! Альбін що Ви робите зі мною ????❤️❤️❤️ Неймовірна краса, я обожнюю Вас!❤️"

"Красуня!!! Завжди елегантна і дуже красива!!!❤️"

"Фото — бомба, супер!!!🔥"

Раніше ми повідомляли, Джанабаєва захопила постільним фото, яке опублікувала в соцмережі. Зірка з'явилася в боді тілесного кольору, лежачи на животі. При цьому співачка не помітила, як засвітила зайве, здавалося, ніби її пишний бюст ось-ось вирветься назовні.

У підписі до кадру Альбіна розповіла, що встала раненько і встигла приготувати для сім'ї сніданок.

"Альбіна Ви прекрасні, Я захоплююся Вами!"; "Це точно! Ранок магічний😍 а ви розкішна❤️"; "Фото приголомшливе, а ви така красива, і знаєте як ніби відчула цей подих ранкового пробудження, дякую!!!", - писали в коментарях.

Нагадаємо, сини Джанабаєвої і Меладзе вразили недитячим поведінкою