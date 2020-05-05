41-летняя российская певица Альбина Джанабаева, супруга артиста Валерия Меладзе, обескуражила откровенным фото
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм архивный снимок, в котором предстала в весьма соблазнительном образе. Босоногая Альбина позировала в длинном черном платье, изюминкой которого, безусловно, стала манящая зона декольте. Глубокий вырез, от которого перехватывает дыхание, открыл прекрасный вид на нежные изгибы красотки.
Джанабаева собрала волосы назад и дерзко задрала голову. При этом на ее лице играла шаловливая улыбка. Певица позировала в коридоре отеля, эффектно поставив ногу на тележку носильщика - "Меладзе видел?"
Менее, чем за сутки, пост собрал более 4 000 "лайков", а также уйму комплиментов в комментариях.
"Невероятная женщина! Я Вами восхищаюсь 😍😍😍"
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"И как после такого идти спать?😍🔥🔥🔥Вы шикарная❤️"
"Wooow, какое фото😻😻😻 Почему-то чувствуется атмосфера какого-то американского сериала😂❤️"
"Срочно мне нужен кислорода. Срочноооо! Альбин что Вы делаете со мной ????❤️❤️❤️ Невероятная красота, я обожаю Вас!❤️"
"Красавица!!! Всегда элегантная и очень красивая!!!❤️"
"Фото — бомба, супер!!!🔥"
Ранее мы сообщали, Джанабаева восхитила постельным фото, которое опубликовала в соцсети. Звезда предстала в боди телесного цвета, лежа на животе. При этом певица не заметила, как засветила лишнее, казалось, будто ее пышный бюст вот-вот вырвется наружу.
В подписи к кадру Альбина рассказала, что встала пораньше и успела приготовить для семьи завтрак.
"Альбина Вы прекрасны, Я восхищаюсь Вами!"; "Это точно! Утро магическое😍 а вы роскошная❤️"; "Фото потрясающее, а вы такая красивая, и знаете как будто прочувствовала это дуновение утреннего пробуждения, спасибо!!!", - писали в комментариях.
Напомним, сыновья Джанабаевой и Меладзе поразили недетским поведением