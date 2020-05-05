23-річна українська співачка Мішаль Андраде, підопічна реп-виконавця Потапа, насмілилася показати себе у відвертому образі
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, заради якого позбулася зайвої скромності.
Пекуча брюнетка з'явилася в білих штанях і піджаку, який досить зухвало відчинила, засвітивши пружні округлості, одягнені в кремовий ліфчик - "що ти робиш?" Пристрасть цього кадру просто зашкалює.
З мінімумом косметики і зібраним в пучок волоссям, Мішель спрямувала задумливий погляд убік.
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"Коли дізнався що карантин продовжили... ))", - підписала фото співачка.
За кілька годин пост зібрав майже 14 000 "лайків". Шанувальники щедро віддячили Мішель за такий пікантний знімок купою компліментів.
"Скажу що Міша на фото пушка 😂"
"У мене було обличчя ще більш сумне😭"
"Шикарна😍"
"Крихіткааа😍😍😍💘"
"Коли любиш крем-брюле в білій глазурі, а тобі взагалі не дісталося морозива"
"Дуже красива❤️😻 Богиня наша🙌. Ти наш ідеал❤️"
"Не сумуй,посміхнись😛👌 Ще трохи😀"
Раніше ми повідомляли, Мішель поексперементувала зі своєю зовнішністю. Екзотична красуня проміняла чорне волосся на блонд. Фото опублікували на одній з її фан-сторінок. Андраде позувала в перуці і елегантній сукні, виставивши напоказ розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Принадна», «це ульот», «боже, як таку красу можна було приховувати?», - пишуть вони.
Нагадаємо, що Мішель Андраде засвітила зайве в шкіряному плащі: "Просто космос".
Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде розкрила кофту і показала «горбки»: «Як сумую…».
Також Politeka писала, що вологі дочка Потапа і Мішель Андраде влаштували дорослі ігри без одягу на камеру: "Вогонь".