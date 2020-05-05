Два роки після інсульту солістка групи "Фрістайл" Ніна Кірсо перебувала в комі, 30 квітня, не доживши всього три місяці до свого 57-річчя, співачка померла

Останній пост в Instagram Ніни Кірсо - анекдот про мавпу, яка дуже перелякалася із-за введеного податку на хутро - був написаний 1 червня 2018 року. Саме в той день у неї стався інсульт, який різко перевернув все її життя.

Солістка і співпродюсер "Фрістайлу" була вдома одна: син і чоловік поїхали на гастролі. Вчасно викликати бригаду медиків виявилося нікому.

Друзі півдня не могли додзвонитися до Ніни, потім з дозволу дільничного райвідділу поліції розкрили двері в квартиру. Кірсо знайшли що лежить на підлозі в кухні.

"Було б це просте погіршення самопочуття, вона б самостійно дісталася до дивана. А так просто впала, втративши свідомість..." , - розповів тоді учасник групи "Фрістайл" Сергій Кузнєцов.

2 червня артистку прооперували в Полтаві, але після того як "вийшов наркоз", Ніна Кірсо залишилася в комі.

Так тривало майже два роки. Колектив групи з кожного концерту відкладав гроші на лікування. Після того, як співачку перевезли до Києва і помістили в одну з кращих клінік, до збору коштів долучилися й інші українські музичні колективи. Організовувалися лаготворительные концерти.

Потім була ще одна операція. У травні 2019 року Кірсо нарешті відкрила очі. Але подальшого прогресу не відбулося. 30 травня 2020 року співачки не стало.

У виконання її волі артистку кремували. У Полтаві немає крематорію, тому Ніну відвезли до Харкова. Там пройшли всі належні процедури. Потім привезли прах назад і 3 травня приблизно о 12.00 Ніну поховали на полтавському кладовищі.

«Коли в 2017-му ховали її маму, Ніна прилюдно сказала, що хотіла б, щоб її кремували після смерті. Це чули всі родичі, які там були. Така була воля Ніни. 2 травня пройшла церемонія відспівування в лікарні, там є невелика капличка. На відспівуванні були присутні найближчі родичі – чоловік Анатолій Розанов, син Максим, сестра Алла і її дочка Аліса, подруга сина Максима, яка її і виявила без свідомості після інсульту», - розповів соліст колективу Сергій Кузнєцов.

Оскільки є обмеження з-за карантину, прийшли тільки найближчі. Рідним Ніни довелося навіть відмовити близьким друзям. Були присутні родичі, учасники груп "Фрістайл" та "Діти Фрістайл". Всі чоловіки були без дружин.

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