Два года после инсульта солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо находилась в коме, 30 апреля, не дожив всего три месяца до своего 57-летия, певица умерла

Последний пост в Instagram Нины Кирсо - анекдот об обезьяне, которая очень перепугалась из-за вводимого налога на мех - был написан 1 июня 2018 года. Именно в тот день у нее случился инсульт, который резко перевернул всю ее жизнь.

Солистка и сопродюсер "Фристайла" была дома одна: сын и муж уехали на гастроли. Вовремя вызвать бригаду медиков оказалось некому.

Друзья полдня не могли дозвониться к Нине, затем с разрешения участкового райотдела полиции вскрыли дверь в квартиру. Кирсо нашли лежащей на полу в кухне.

"Будь это простое ухудшение самочувствия, она бы самостоятельно добралась до дивана. А так просто упала, потеряв сознание..." , - рассказал тогда участник группы "Фристайл" Сергей Кузнецов.

2 июня артистку прооперировали в Полтаве, но после того как "вышел наркоз", Нина Кирсо осталась в коме.

Так продолжалось почти два года. Коллектив группы с каждого концерта откладывал деньги на лечение. После того, как певицу перевезли в Киев и поместили в одну из лучших клиник, к сбору средств подключились и другие украинские музыкальные коллективы. Организовывались лаготворительные концерты.

Российский продюссер Андрей Разин, летом прошлого года обратился непосредственно к Владимиру Зеленскому за помощью, чтобы попасть к певице.

"Володя, она (Нина Кирсо - авт.) лежит в коме, но она всё слышит, она всё чувствует, я должен обязательно приехать и проведать Нину. Умоляю, помоги мне приехать в Полтаву!", - писал он.

Возможно он надеялся на положительный ответ, потому что одной из последних фото артистки в Instagram был кадр с Зеленским.

Затем была еще одна операция. В мае 2019 года Кирсо наконец-то открыла глаза. Но дальнейшего прогресса не произошло. 30 мая 2020 года певицы не стало.

В исполнение ее воли артистку кремировали. В Полтаве нет крематория, поэтому Нину отвезли в Харьков. Там прошли все положенные процедуры. Потом привезли прах обратно и 3 мая примерно в 12.00 Нину похоронили на полтавском кладбище.

«Когда в 2017-м хоронили ее маму, Нина прилюдно сказала, что хотела бы, чтобы ее кремировали после смерти. Это слышали все родственники, которые там были. Такова была воля Нины. 2 мая прошла церемония отпевания в больнице, там есть небольшая часовенка. На отпевании присутствовали самые близкие родственники – муж Анатолий Розанов, сын Максим, сестра Алла и ее дочь Алиса, подруга сына Максима, которая ее и обнаружила без сознания после инсульта», - рассказал солист коллектива Сергей Кузнецов.

Поскольку есть ограничения из-за карантина, на церемонию пришли только самые близкие. Родным Нины пришлось даже отказать близким друзьям. Присутствовали родственники, участники групп "Фристайл" и "Дети Фристайл". Все мужчины были без жен.

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