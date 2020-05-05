38-річна російська телеведуча і блогер Ксенія Собчак збентежила заявою, що розум для жінки - не головне

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому налякала зовнішністю. Ксенія постала з коричневою маскою на обличчі, в окулярах і білому чепчику. При чому сфотографувалася крупним планом, блиснувши оголеними плічками. Спочатку навіть незрозуміло, хто ховається за цим моторошним виглядом - "Богомолов (чоловік Собчак - ред.) не впізнає".

"На питання: «що важливіше для жінки розум або харизма?» я завжди відповідаю чесно: Краса!", - підписала Ксенія це фото.

Пост викликав ажіотаж у мережі. Користувачі кинулися залишати коментарі, один гостріше іншого.

"Самоіронія — ось що ще важливо в жінці!)"

"Ксюха і тит*ки , тит*ки дуже важливі 😉"

"Я сподіваюся це шоколад? А не те що я подумала 🙈"

"вона що в го*ні?"

"Просто до сліз!!! 🤣 👍🏽"

"Краса страшна сила 💟"

"Оу , відверто 😅💪🏻 спочатку шуганулася від телефону , а потім навіть оцінила жарт 👍🏻"

"Думала це фото моєї бабусі"

Раніше ми повідомляли, Собчак шокувала домашнім фото, на якому прекрасно все: і п'ята точка Ксенії і її чоловік, режисер Костянтин Богомолов, з пляшкою на задньому плані.

Так, зірка вирішила похвалитися лосинами, вірніше, тим, як у них виглядають її "булочки". Собчак розташувалася навпроти дзеркала і "заселфіла", на її думку, найапетитніше місце. При цьому користувачів насмішила поява в кадрі її чоловіка, який "сховався" за пляшкою.

«Нехай ж*па буде такою як на фото 🙏🙏», «Там Богомолов на задньому плані за пляшкою вина дуже засумував. Чи то від вірусу, чи то ж*пи», «А на передньому плані наслідки пляшки на задньому плані 😉😂», - не втрималися фоловери.

Нагадаємо, Богомолов вирішив втекти від Собчак і боляче поплатився, відео розправи.

Як повідомляла Politeka, Собчак налякала зовнішнім виглядом на ніч дивлячись, Богомолову не позаздриш.

Також Politeka писала, що мама Собчак грандіозно принизила Богомолова: "Ви п'яні!".