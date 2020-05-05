29-річна українська співачка Соня Кей, яка доводиться племінницею поп-легенді Софії Ротару, збентежила пустотливим весняним образом
Як передає Politeka.net, молода артистка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, млосність якого просто зашкалює.
Так, тезка зіркової тітки з'явилася в чорній сукні з оборками, з оголеною зоною декольте і плечима. Дівчина лягла на квіти, пристрасно задерши голову вгору і закривши очі, ніби від насолоди - "що за ракурс!" Однією рукою Соня торкнулася щоки, а іншою грудей. Розпущене волосся дівчина відкинула назад, щоб воно не закривало собою найпікантніше на фото.
Ніжний макіяж з рожевими тінями і чорними стрілками, а також прекрасні квіти навколо доповнили яскравий кадр, який співачка вирішила супроводити рядками з вірша:
"Буде важко - кріпись
Буде боляче - не плач,
Буде вітер - не гнися,
Очей в долоні не ховай,
Якщо грози - дивись,
Якщо страшно - тримайся,
Пам'ятай, життя - це життя"
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За годину пост оцінили понад 2 000 осіб. Дівчина отримала у відповідь купу компліментів.
"Сонечка ти завжди гарна й весела будь завжди ти така молодець ти розумниця твої пісні просто бомба прям вибух 💥💥💥💥"
"вау красуня😍"
"Дівчина-Весна!🌞🌿"
"Які правильні слова❤️"
Раніше ми повідомляли, племінниця Ротару блиснула чарівною зоною декольте, натягнувши обтягуючу кофточку і "забувши" надягти спідню білизну. Звабливі вигини і соковиті округлості не могли не захопити. В підписі артистка згадала про "диво Пасхи", що має принести радість та спокій.
Нагадаємо, племінниця Ротару посвітила грудьми у весільній сукні і розповіла про майбутнє чоловіка
Також Politeka повідомляла, що племінниця Ротару приголомшила фото в обнімку з відомим двометровим красенем