З1-річна модель і інстадива Поліна Логунова, дружина українського актора Дмитра Ступки, здивувала чарівним образом

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, яке супроводила філософськими думками.

Так, Поліна позувала за склом у вузьких чорних штанях з високою талією і бежевому гольфі, який бесцеременно задерла, блиснувши мереживним топом. Неможливо встояти перед такою пікантною деталлю. Дівчина поклала розпущене волосся на плечі і млосно прочинила ротик, спрямувавши свій погляд кудись удалину.

Її тонка талія, широкі стегна і романтичний образ в цілому зробили свою справу: за кілька годин пост зібрав майже тисячу "сердечок".

"Всі ми такі різні, якщо почитати коментарі, це наочно видно, адже у кожного свій досвід і свій біль, який у вас, буде видно по вподобаним найбільше цитратам, пишіть в коментах ✅😘", - підписала фото Логунова, додавши кілька життєствердних цитат, з яких, на її прохання, фоловери повинні вибрати одну або декілька, що ближче всього їм.

Раніше ми повідомляли, гаряча брюнетка розбурхала сміливим фото і не менш спекотною позою. Поліна примірила ефектну нижню білизну й присіла на краєчок крісла, широко розставивши ноги. Дружина Ступки прикрила зону декольте розпущеним волоссям. При цьому дівчина трохи зніяковіло посміхалася.

"Господи, яка ж ви гарна!Я вас дуже сильно люблю ❤️"; "Яка ви молодець!!! Дуже рада за Вас☺️ Нехай все завжди виходить🌼", - писали в коментарях.

Також ми розповідали, що Логунова остаточно позбулася зайвої скоромности і підкорила відео в латексі і прозорій білизні. Струнка красуня задерла ногу та замріяно подивилася в камеру.

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