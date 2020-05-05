44-річна американська актриса, родом з України, Міла Йовович зняла зворушливий момент з молодшою донькою

Як відомо, актриса нещодавно народила третю дитину - дівчинку назвали незвичайним ім'ям Ошин, що означає з "валлійського" дитинча оленя. Актриса часто публікує фото своїх маляток: 12-річної Евер, 5-річної Дешіел та їх молодшої сестрички.

Як передає Politeka.net, актриса опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому годує немовля. Міла однією рукою пригорнула дочку до себе, а іншою зробила селфі. Зірка постала в смугастій майці: неможливо не помітити грудей, що сильно налилися.

Зеленоока красуня серйозно поглянула в камеру, злегка відкривши рота.

Міла поділилася своїми потаємними думками з приводу материнства: "Так вдячна за ці тихі моменти з моєю веселкою. Догляд за нею - одні з моїх улюблених днів. Цей солодкий маленький кексик дивиться на мене своїми проникливими очима... крихітними руками, своїм неймовірним ароматом, цими пухнастим волоссям. Я дуже дорожу цим періодом нашого життя. Такий короткий сплеск у моєму житті, але він принесе найсолодші спогади, коли я буду озиратися назад".

Шанувальники моментально відгукнулися на фото тисячами "сердечок" і безліччю коментарів з компліментами і словами підтримки.

"Красива мама і маля 😍❤️❤️"

"Мммм. Так! Все ще годую мого хлопчика. Йому 2 😳"

"Я так розумію, у Міли це вже третій елемент?:)"

"Красуня!!!❤️☀️"

"Немає нічого більш природного і красивого, ніж мати, що годує свою дитину, така прекрасна річ"

"Виглядаєш приголомшливо!! ❤️"

"Це мило і чудово😍! Тільки найкраще для вас і вашої родини!"

Раніше ми повідомляли, після народження Ошин 20 січня у дівчинки виявили "желтушку новонароджених", тому Мілі довелося затриматися в лікарні. Актриса поділилася своїми переживаннями:

"У бідної крихітки так багато маленьких подряпин на п'ятах! Лікарі беруть у неї кров, щоб перевірити її на антитіла. Коли я бачу їх, моє серце просто розривається. Сподіваюся, аналіз крові, який вони зробили сьогодні, покаже, що їй стало краще".

Нагадаємо, що Міла Йовович змінилася до невпізнання: "Важко...".

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