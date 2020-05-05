34-річна українська модель, співачка і актриса Дар'я Астаф'єва здивувала одночасно ніжним і пристрасним весняним образом

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, яким не на жарт сполохала шанувальників.

Так, Астаф'єва вбралася в сукню тілесного кольору, яке тісно обтянуло її стрункі форми. Родзинкою став верх, схожий на корсет. Якби не величезний букет білих квітів, яким Дар'я прикрилася, щастю фанатів не було б меж. Правда, красуня залишила деякі штрихи й натяки на фантастичне декольте.

Макіяж в рожевих тонах, хвилясте злегка розпатлане волосся і великі сережки доповнили романтичний образ Астаф'євої.

"Дозволь собі бути натуральною", - підписала кадр зірка.

Тисячі користувачів відреагували "сердечками" на пост артистки, засипавши її компліментами.

"Дівчина-весна❤️"

"Квіти асоціюються з твоєю ніжністю Даша..."

"На Моніку Белуччі схожі🥀"

"Дивовижна!!! Очей не відірвати!!!❤️"

Раніше ми повідомляли, Астаф'єва здивувала фото з пилососом в руці і при цьому в сукні з нескромним розрізом. Дівчина, як власниця двох пухнастих собак, пожалілася фанатам на постійну шерсть. Вірним помічником у прибиранні їй став пилосос, якого вона і продемонструвала. Але замість домашнього халата спекотна брюнетка віддала перевагу пікантній сукні.

"Яке плаття 🔥"; "Ага ще ті помічнички🤗🤗🤗"; "Даша ви богиня навіть з пилесосом в руці"; "Господарочка👏😍"; "відчайдушна домогосподарка", - писали в коментарях.

Також ми писали, як Дар'я полонила яскравим фото, на якому прийняла незвичайну позу. Вона постала в рожевій сукні, чорних колготках у сіточку і туфлях на шпильках, ефектно присівши навпочіпки.

Нагадаємо, що Астаф'єва з величезним декольте схопилася за сокиру заради безсоромних кадрів: "Стережіться, мужики...".

А ще Politeka писала, що Астаф'єва в сітці забула про сором і влаштувала розпусні танці: «Воу, воу, легше».

Також Politeka повідомляла, что безсоромна Астаф'єва блиснула формами без білизни: "Божественний вигляд!"